Başkan Gürkan, 'Esas Olan Toplumun Birlik ve Beraberliğidir'

Ziyarette, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Rışvanlılar Derneği Başkanı Ali Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Yalçın, “ Şehrin her tarafına hizmetin gidiyor olması çok anlamlı”

Gerçekleştirilen ziyarette açıklamalarda bulunan Malatya Rışvanlılar Derneği Başkanı Ali Yalçın, “Malatya’da başkanımızın gündeme getirdiği şehrin bütünleşmesi, entegrasyonu bağlamında şehrin her tarafına hizmetin gidiyor olması çok anlamlı. Biz şehrimizle ilgili bir sorun gündeme getirdiğimizde çevre yolunun altı üstü kavramını çok kullanırdık. Orada şehre yapılan bir haksızlık var derdik. Başkanımız, yolların açılması ve hizmetin oralara gitmesiyle bu algıyı ciddi manada giderdi ve siyasete yönelik olacak eleştiri alanlarını daralttı. Başkanımıza çalışmalarından dolayı ve bizleri kabullerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Gürkan, “Niyetimiz halisane olursa şehrimizde yapılmayacak hiçbir şey yoktur”

Rışvanlılar Derneği Başkanı Ali Yalçın ve yönetim kurulu üyelerini ağırlamaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Büyükşehir Belediye Başkanı olarak biz şehrimizin birliğinden, bütünlüğünden, beraberliğinden, dirliğinden, düzeninden yanayız. Şehrimizin her rengi, her düşüncesi, her görüşü, her siyasi partiden olan insanların şehrimizin fotoğrafı içerisinde olduğunu bütün vatandaşlarımıza ve hemşerilerimize hissettirmek bizim birincil görevimiz. Biz göreve geldiğimizde sorduklarında tek projemin sosyal entegrasyon projesi olduğunu söyledim. Şehrimizde birlik ve beraberlik noktasında bütün siyasi partilerin görüş ve düşünceleri anlamında ve bütün kesitlerin farklılıkların hepsinin bir arada ve biz bu şehir fotoğrafı içerisindeyiz anlayışının bütün zihinlere yerleştiğini görüyoruz. Bu, doğru yolda olduğumuzun kanıtıdır.

Özellikle Malatya’mızda uzun yıllardır tartışılan konular vardı. Şehrin çevre yolu altı ve çevre yolu üstü şeklinde. Göreve geldiğimizde Malatya’da sorun olarak dile getirilenlere, kangren olan yaraya parmak basılması gerektiğini ifade ettik. Bu işler kolay dedik. Esas olan toplumun birlik ve beraberliğidir dedik. Niyetimiz halisane olursa şehrimizde yapılmayacak hiçbir şey yoktur. Önemli olan birlik ve beraberliğimizdir. Malatya doğru bir düzlem içerisinde, doğru yol haritası üzerinde emin adımlarla mazisine layık istikbale yürüyor. Himmetli zatların ve seçkin insanların yaşadığı şehrimize hizmet etmekle mükellefiz. Bu konuda eksik ve aksaklıklar olursa bunların hepsini önümüzdeki süreç içerisinde tamamlayacağız” diye konuştu.