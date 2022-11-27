Başkan Gürkan, 'Esnaflarımızın fikir ve görüşleri bizim için önemli'

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt İlçesinde (Çırmıhtı) vatandaş ve esnaflarla bir araya gelerek sohbet etti.

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  • 27.11.2022 15:10
  • Güncelleme: 27.11.2022 19:44
Başkan Gürkan, 'Esnaflarımızın fikir ve görüşleri bizim için önemli'
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt İlçesi ziyareti sırasında esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunurken, esnafların ve vatandaşların ilgi ve teveccühünden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Gürkan, “Bir yandan şehri imar edip geleceğe hazırlarken, bir yandan da esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın beklenti, görüş ve önerilerini yerinde belirlemek için gayret gösteriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz hizmet ve yatırımlarda her zaman istişareye büyük önem verdik. Malatya merkez ve ilçelerde yapmış olduğumuz düzenlemelerde ve yatırımlarda her zaman vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın fikir ve görüşlerini alarak hizmetlerimizi yapmaktayız. Merkezde olduğu gibi ilçe ziyaretlerimizde ilçe esnaflarımızı da ziyaret ederek hem esnaflarımızla hem de vatandaşlarımızla sohbet edip fikir ve görüşlerini alıyoruz. Bu görüşler doğrultusunda yön pusulamızı belirliyoruz. Allah tüm esnaf kardeşlerimizin kazancına Halil İbrahim bereketi versin” dedi.

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Hasan Yağmur
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