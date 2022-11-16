Başkan Gürkan Feribot İskelesinde vatandaşlarla bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı ve ilgili Daire Başkanları ile birlikte Battalgazi Atabey İskelesinde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Feribota binerek vatandaşlarla sohbet etti.

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  • 16.11.2022 16:07
  • Güncelleme: 16.11.2022 17:58
Başkan Gürkan Feribot İskelesinde vatandaşlarla bir araya geldi
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı ve ilgili Daire Başkanları ile birlikte Battalgazi Atabey İskelesinde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren feribota binerek hem denetim yaptı hem de vatandaşlarla sohbet etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen feribotların düzen, konfor ve hijyen açısından çok iyi bir durumda olduğunu belirten Gürkan, “Feribotları kullanan vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri mutlu etmekte. Personellerimiz tarafından vatandaşlarımıza çok güzel hizmet verilmekte” dedi.

Gürkan, “Malatya - Elazığ Baskil seferini yapan feribotumuzda vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini kendilerinden dinleyerek özellikle feribot seferlerinde karşılaştıkları zorlukları sorduk. Genel anlamda vatandaşlarımız fazla bir sorunun olmadığını ifade ettiler. Vatandaşlarımızın yaz döneminde ek feribotların olması noktasında taleplerini aldık. Değerlendirmesini ilgili Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığımızla yaptıktan sonra ilgili arkadaşlarımıza gerekli talimatı vererek vatandaşlarımızın seyri seferlerinde ve gidecekleri köylerine, bahçelerine geç kalmamaları anlamında veya işçileri geç götürmemeleri anlamında ne gerekiyorsa gerekli tedbirler Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığımız tarafından alınacaktır. Ayrıca feribot seyahatinden duyduğum memnuniyeti de söylemek istiyorum. Feribotlarımıza baktığımızda hakikaten temizlik, tertip, düzen, hijyen noktasında vatandaşlarımıza davranış noktasında, vatandaşlarımıza ikramlar noktasında güzel bir çalışma örneği gördüm. Çalışmalarımızın Malatya’da yaşayan Baskilli hemşerilerimize ve Baskil ilçesinde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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Hasan Yağmur
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