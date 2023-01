Başkan Gürkan, Hekimhan ilçe istişare toplantısında konuştu

Bu toplantılar kapsamında 19 Ocak 2023 Perşembe günü Hekimhan ilçesi değerlendirme istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 2022 yılında yapılan yatırımlar ve 2023 yılı yapılacak olan yatırımlar görüşüldü.

Düzenlenen toplantıya Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Genel Sekreter Cemal Noğay, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Genel Sekreter yardımcıları, AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan, meclis üyeleri ve daire başkanları katıldı.

Özhan: Büyük hizmetler yapıldı

Hekimhan ilçesine Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından önemli yatırımların yapıldığını ifade eden AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan, “2019 yılından 2022 yılına kadar ilçemize güzel yatırımlar yapıldı. 2023 yılı yatırım programına da baktığımız zaman gerçekten çok güzel hizmetlerin ilçemize geleceğini görüyoruz. Selahattin Başkanımız sayesinde Hekimhan’ımıza büyük ölçüde hizmetler yapıldı” diye konuştu.

Karadağ: Selahattin Başkanımız Malatya için büyük bir şans

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, “2019 yılından bu yana Sayın Başkanımız Selahattin Gürkan ile birlikte çalışıyoruz. Gerçekten Selahattin Başkanla çalışmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Belediye Başkanlığımızın dışında aramızda bir dostluk oluştu. Belki yarın öbür gün gideriz ama benim için önemli olan dost olarak kalmamızdır. Selahattin Başkanımız, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olduğundan dolayı Malatya’ya her türlü hizmet ve yatırım yapabilir, yaptı da Malatya’yı adeta bir şantiye alanına çevirdi. Bunlar yetmedi Malatya’yı dünyaya tanıtmak içinde gerekli çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmalardan dolayı da biz, her zaman ve her yerde kendisine teşekkür edeceğiz. Ama bunların dışında Selahattin Başkanımızın yaptığı çok önemli bir olay var. Türkiye’ye örnek olacak bir biçimde birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi sağladı. Bizleri bir şemsiye altında topladı. Biz biriz ve beraberiz. Hekimhan Belediyesi olarak yapmamız gereken çalışmaları bile Selahattin Başkanımız sağlıyor. Tabii bu sadece Hekimhan ilçemize değil 13 ilçemizi de aynı şekilde şantiye alanına çevirmiştir. 2019-2022 yılları arasında gerekli tüm çalışmalarımız yapıldı. 2023 yılında da yapılan hizmetlerin aynı şekilde devam edeceğine inanıyorum. Her zaman söylüyorum Selahattin Başkanım, Malatya’mız için de Hekimhan’ımız için de büyük bir şanstır. Tekrardan ilçemize yapılan yatırımlardan dolayı Selahattin Başkanıma ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Gürkan: İlçe belediyelerimize yardım etmeye devam edeceğiz

Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’nın tüm ilçelerine eşit ve adaletli bir şekilde hizmet götürdüklerini söyleyen Başkan Gürkan, “Hekimhan ilçemize 2019 yılından 2022 yılına kadar neler yapılmış, 2023 yılında da ne gibi çalışmaların yapılması gerekiyor, bu konuları istişare etmek amacıyla bir araya geldik. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet ve yatırım yaparken, burası bizim uhdemizde veya değil gibi bir tefrik içerisine girmedik. Zaten ‘asfaltsız, kanalizasyonsuz yer bırakmayacağız, akarsuları atık sulara karıştırmayacağız’ dedik ve bu çalışmalarımızı da 13 ilçemizde gerçekleştirdik. Kırsal bölgedeki ilçelerimizin hem imkânları hem de araç sıkıntıları açısından asfalt ve yol genişletme çalışmalarını yapacak imkânları olmadığından Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçe belediyelerimize yardım ettik ve yardım etmeye de devam edeceğiz.

Kırsaldaki ilçelerimizin belediye başkanları, meclis üyeleri, ilçe başkanları olsun çalışmalarımızda bizlerle beraber hareket ediyor. Turan Başkanımın da ifade ettiği gibi, toplumumuzda huzurun birlik ve beraberliğin olması idare açısından çok önemli bir kazanımdır. Türkiye’ye örnek olacak güzel bir rol modeldir. 13 ilçemiz hangi siyasi partiye, görüşe, düşünceye sahip olursa olsun hiçbir vatandaşımız belediyemizin hizmetleri noktasında tefrik belirtmiyor. Hepsinin fikri, ‘biz bu fotoğrafın içerisinde varız, birlik ve beraberlik içinde olmaktan mutluyuz, hizmetler adil, adaletli bir şekilde bütün 12 bin 300 kilometrekarelik Malatya’nın sınırlarına eşit olarak, yansıtılmaktadır’ düşüncesi 820 bin vatandaşımızın hepsinin zihninde mevcuttur. İnşallah bu rol modelimiz bütün Türkiye’ye de örnek teşkil eder. Biz çalışmalarımızı dün yaptığımız gibi bugün de yarın da yapacağız. Önemli olan bu toplumda birlik ve beraberliğin idame ettirilmesi ve devam ettirilmesidir” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından toplantıya katılanlar 2023 yılı içerisinde Hekimhan ilçesinde yapılacak olan alt yapı ve üst yapı yatırımlarını istişare ettiler.