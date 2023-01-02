Başkan Gürkan İ.Ü.'de ders çalışan öğrencilerle bir araya geldi

Başkan Gürkan beraberinde İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sinan Özhüsrev ile birlikte ders çalışan öğrencileri ziyaret etti.

Final Haftasında yoğun bir şekilde ders çalışan öğrencilerle sohbet eden Başkan Gürkan öğrencilerle tek tek ilgilenerek başarılar diledi. Öğrencilerle sohbet sırasında Başkan Gürkan, Üniversite yerleşkesi içerisinde farklı noktalarda bir hafta süreyle çorba ikramının süreceğini ifade etti. Yoğun final haftasında Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çorba ikramından dolayı memnun olduklarını dile getiren öğrenciler, Başkan Gürkan’a teşekkür ettiler.

Ayrıca ziyaret sırasında öğrenciler Başkan Gürkan’a istek ve taleplerini de illettiler.