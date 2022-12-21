Başkan Gürkan İki Ödül Aldı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 9.Altın Palmiye Ödül Törenine katıldı. Başkan Gürkan gecede iki ödül birden aldı.

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Altın Palmiye Ödüllerinde, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ‘Yılın Yerel Yöneticisi’ ödülünü aldı. Başkan Gürkan ayrıca gecede 25’inci Kayısı Festivalinden dolayı ‘Yılın Kültür Sanat Markası’ ödülünü de aldı.

‘Yılın Yerel Yöneticisi’ ödülünü alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, gecede yaptığı konuşmada Malatya’nın insanlık tarihi açısından ve Türk İslam tarihi açısından önemli bir şehir olduğunu ifade etti.

Başkan Gürkan, “İlk bürokrasi hayatı, muhasebe kayıtlarının tutulması, gümrük işlemlerinin yapılması ve taş devrinden demir devrine evrilme, demirin silah ve araç gereç olarak kullanılması Malatya'da zuhur etmiştir. Bu anlamda Malatya hem insanlık tarihi açısından hem de Türk - İslam tarihi açısından önemli bir şehirdir. Önemli bir şehir olduğu için bu tarihi değerleri araştıran EXPO Yönetim Kurulu, bizleri ziyaret ettiklerinde Malatya'nın tarihi misyonunu bizlere ifade ettiler. Bizde kendi dilimizin döndüğü kadarıyla Malatya'nın tarihi misyonunu ifade ettik. Onlar bize, 2028 yılı EXPO'nun Malatya'da yapılması önerilerini getirdiler. Malatya bundan sonra Doğu'nun ve Türkiye'nin parlayan yıldızı değil Avrupa'nın değil Dünya'nın parlayan yıldızı olacak bir şehir olması gerekir. Çünkü tarihteki misyon bunu gerektiriyor.

Bu güzel gecede yer alacak olan Arslantepe Defilesi'nde de Arslantepe'deki yapılan kazılarda bulunan bulguların, deri kumaşlar üzerindeki motiflerini gördünüz. Bu motifler aynı zamanda hem Almanya’da hem İtalya’da hem de Avrupa’nın değişik ülkelerinde sergilenen, bir defile oldu. Marifet iltifata tabidir. Müşterisi olmayan mal, zayiidir. Dolayısıyla insan yaradılışı gereği takdir görmek ister ve insan bilimcilerde bunun böyle olduğunu söyler. Tabii takdir edilmek güzel bir şeydir. Takdir edilmenin objektif bir şekilde olması takdir edilen kişinin de benlik, enaniyet duygusu içinde değil daha güzel işler yaparak yeni bir heyecan kazanmasını temenni ediyorum. Ödül alan kardeşlerimin de ödüllerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Gecede ödül alanlara ödülleri takdim edildikten sonra Arslantepe’deki kazılarda çıkarılan eserlerin motifleriyle denim kumaşlara yapılan ve Ahmet Giray Yılmaz’ın hazırladığı giysilerden oluşan defile yapıldı. Defile geceye katılan iş insanları, sanatçılar ve diğer katılımcılar tarafından büyük beğeni kazandı.