Başkan Gürkan'ın makam aracı TOGG gelin arabası oldu

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) aracı, Malatya'da gelin arabası oldu.

Başkan Gürkan'ın makam aracı TOGG gelin arabası oldu
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) aracı, Malatya’da gelin arabası oldu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın makam aracı TOGG, gelin arabası oldu. TOGG, düğünden önce süslenerek, Sedat ve Sümeyye Özdemir çiftinin gelin arabası olarak hizmet verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın esnaf ziyareti sırasında karşılaşan Sedat ve Sümeyye Özdemir çifti, Başkan Gürkan’dan TOGG’u gelin arabası olarak talep etti. Genç çiftin isteğini geri çevirmeyen Başkan Gürkan, gelin arabası olarak TOGG’u dünya evine giren çifte verdi.

Başkan Gürkan’a teşekkürlerini sunan damat adayı Sedat Özdemir, “Düğün alışverişi yaparken tesadüfen Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ı gördük ve kendisinden gelin arabası olarak TOGG’u rica ettik. Sağ olsun Başkanımız bizi kırmadı ve TOGG’u gelin arabası olarak kullanabileceğimizi söyledi. Ayrıca mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadı, kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Gürkan’ın mutlu günlerinde destek verdiğini belirten gelin adayı Sümeyye Özdemir, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’dan rica ettik, sağ olsun TOGG’u gelin arabası olarak bize verdi. Mutlu günümüzde bizlere destek verdiği için kendilerine çok teşekkür ederim” dedi.

Başkan Gürkan'ın makam aracı TOGG gelin arabası oldu
Başkan Gürkan'ın makam aracı TOGG gelin arabası oldu
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Bakan Ersoy konteyner kentte kalan depremzedelerle bayramlaştı
Bakan Ersoy konteyner kentte kalan depremzedelerle bayramlaştı
Malatya'da çıkan anız yangını söndürüldü
Malatya'da çıkan anız yangını söndürüldü
Hemşirelik Fakültesinde mezuniyet coşkusu
Hemşirelik Fakültesinde mezuniyet coşkusu
Depremde hasar alan hükümet konağı yıkıldı
Depremde hasar alan hükümet konağı yıkıldı
Vali Şahin'den bayram ziyaretleri
Vali Şahin'den bayram ziyaretleri
Şarampole uçan araçta 3 kişi yaralandı
Şarampole uçan araçta 3 kişi yaralandı