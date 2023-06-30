Başkan Gürkan'ın makam aracı TOGG gelin arabası oldu

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) aracı, Malatya’da gelin arabası oldu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın makam aracı TOGG, gelin arabası oldu. TOGG, düğünden önce süslenerek, Sedat ve Sümeyye Özdemir çiftinin gelin arabası olarak hizmet verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın esnaf ziyareti sırasında karşılaşan Sedat ve Sümeyye Özdemir çifti, Başkan Gürkan’dan TOGG’u gelin arabası olarak talep etti. Genç çiftin isteğini geri çevirmeyen Başkan Gürkan, gelin arabası olarak TOGG’u dünya evine giren çifte verdi.

Başkan Gürkan’a teşekkürlerini sunan damat adayı Sedat Özdemir, “Düğün alışverişi yaparken tesadüfen Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ı gördük ve kendisinden gelin arabası olarak TOGG’u rica ettik. Sağ olsun Başkanımız bizi kırmadı ve TOGG’u gelin arabası olarak kullanabileceğimizi söyledi. Ayrıca mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadı, kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Gürkan’ın mutlu günlerinde destek verdiğini belirten gelin adayı Sümeyye Özdemir, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’dan rica ettik, sağ olsun TOGG’u gelin arabası olarak bize verdi. Mutlu günümüzde bizlere destek verdiği için kendilerine çok teşekkür ederim” dedi.