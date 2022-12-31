Başkan Gürkan'ın Yeni Yıl Mesajı

Başkan Gürkan mesajında şunlara yer verdi:

“Her yeni yıl coşkunun, mutluluğun daha da anlam kazandığı, umudun çoğaldığı yeni beklenti ve başlangıçlar anlamına gelmektedir. Öncelikle 2023 yılının, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını, ülkemizde ve tüm dünyada barışa, kardeşliğe, dostluğa, birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni ediyorum.

Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için emin adımlarla yoluna devam eden Türkiye bölgesinde lider, dünyada söz sahibi olma noktasında gündemi belirleyen ve dengeleri değiştiren ülke konumuna gelmiştir.

Yeni bir yılı karşılarken geride bıraktığımız zaman içerisinde coğrafyamızda yaşanan tüm elim hadiselerin son bulması, barış, huzur ve güven dolu günlerin gelmesini yürekten temenni ediyorum. Yanı başımızda halen devam etmekte olan savaşların son bulmasını canı gönülden temenni ediyorum.

Bizler, göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar, hemşerilerimizden aldığımız destekle, İnsanlık Medeniyetinin başladığı Anadolu’yu Anayurt yapan Destan Şehrimizi mazisine layık istikbale hazırlamaya devam ediyoruz.

Bu duygularla, 2023 yılının ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa barış, güven, huzur, mutluluk ve refah getirmesini diliyorum.”

