Başkan Gürkan İsveç'teki Provokasyonu Nefretle Kınadı

Başkan Gürkan, “İsveç’te Türk Büyük Elçiliğinin önünde kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in yakılmasını kınıyorum. Kur’an-ı Kerim’in yakılması çok edepsizce bir harekettir. Bizim imanımızın şartları arasında bütün kitaplara ve bütün peygamberlere iman etmek temel esastır. Türk Büyük Elçiliğinin önünde bizim inançlarımıza bu şekilde tasallut ve hakaret etmelerini nefretle kınadığımı belirtmek istiyorum. Ama bu tür olaylara da yabancı değiliz. Ziya Gökalp, bundan yüz yıl önce yazmış olduğu şiirde

‘İslami öldürmek idi emelin

Onun yurtlarında geldi ecelin

Nasıl kırılmadı o kanlı elin?

Kılıncı çekmişken,

Kur’an’a karşı’ diyor.

Bunlar dünde böyleydi, bugün de böyleler, barbarlıkları devam edecek ama bunların devam etmemesi için birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi bozmayacağız. Hep birlikte kenetleneceğiz. Ülkemizi ve şehrimizi mazisine layık istikbaline hazırlayacağız” diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.