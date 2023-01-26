Başkan Gürkan İsveç'teki Provokasyonu Nefretle Kınadı

Hıroğlu Mahalle ziyareti sırasında Türkiye gündemine dair değerlendirmelerde de bulunan Başkan Gürkan, İsveç'in Linköping kentinde Danimarkalı aşırı sağcı lider Rasmus Paludan'ın Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmasını nefretle kınadığını vurguladı.

Başkan Gürkan İsveç'teki Provokasyonu Nefretle Kınadı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Başkan Gürkan, “İsveç’te Türk Büyük Elçiliğinin önünde kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in yakılmasını kınıyorum. Kur’an-ı Kerim’in yakılması çok edepsizce bir harekettir. Bizim imanımızın şartları arasında bütün kitaplara ve bütün peygamberlere iman etmek temel esastır. Türk Büyük Elçiliğinin önünde bizim inançlarımıza bu şekilde tasallut ve hakaret etmelerini nefretle kınadığımı belirtmek istiyorum. Ama bu tür olaylara da yabancı değiliz. Ziya Gökalp, bundan yüz yıl önce yazmış olduğu şiirde
İslami öldürmek idi emelin
Onun yurtlarında geldi ecelin
Nasıl kırılmadı o kanlı elin?
Kılıncı çekmişken,
Kur’an’a karşı’ diyor.

Bunlar dünde böyleydi, bugün de böyleler, barbarlıkları devam edecek ama bunların devam etmemesi için birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi bozmayacağız. Hep birlikte kenetleneceğiz. Ülkemizi ve şehrimizi mazisine layık istikbaline hazırlayacağız” diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. 

 

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Hasan Yağmur

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