Başkan Gürkan, 'Konsept ve Lokasyon Olarak Güzel Bir Yapı'

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci ile birlikte Büyükşehir Belediyesinin yoğun çalışmalarıyla kısa sürede tamamlanan Akçadağ Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Yaklaşık 2 bin metrekare alana yapılan gençlik merkezi içerisinde; konferans salonu, ders salonları, eğitim alanları, mescit, oyun odası, müzik atölyesi, tiyatro salonu, diksiyon sınıfı, öğretmenler odası ve çok amaçlı salonlar bulunuyor.

Boyraz: Kültür Merkezi ilçemiz için büyük ve yararlı bir yatırım

Akçadağ ilçesi Kültür ve Doğu mahallelerinde yaşayan vatandaşların istifade edeceği Gençlik Merkezinin bölgede yaşayan vatandaşlar için önemli bir hizmet olduğunu dile getiren, Kültür Mahallesi Muhtarı İhsan Boyraz, “Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve Bakanımız Bülent Tüfenkci’nin çabalarıyla Akçadağ Gençlik Merkezimiz kısa sürede tamamlandı. Gençlik Merkezimiz ilçemize çok büyük ve yararlı bir yatırım oldu. Bize bu hizmeti sunan Başkanıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Karadaş: Sayın Başkanımıza bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum

Şimdiye kadar Akçadağ’a böyle bir hizmetin yapılmadığını ifade eden AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Nuri Karadaş, “Akçadağ’ımıza şimdiye kadar yapılmayan Akçadağ Gençlik ve Kültür Merkezi’ni hemşerilerimize kazandıran Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve Sayın Bakanımıza hemşerilerim adına teşekkür ederim. Bir taziye olduğunda çok perişan oluyorduk. Bu hizmetle sorunumuzu çözüme kavuşturan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Gürkan: Gençlik Merkezimiz Akçadağlı hemşerilerimize hayırlı olsun

Akçadağlı vatandaşların ve muhtarların kendisinden sosyal faaliyetlerin yapılacağı bir merkez talep ettiklerini ve çok amaçlı bir merkezi Akçadağ’a kazandırdıklarını belirten Başkan Gürkan, “Akçadağ ziyaretimiz esnasında muhtarlarımız bize, bölgede bir eğitim, kültür, sportif ve sosyal faaliyetlerin yürütülebileceği bir mekân yapılmasını istediler. Gelen bu talepler üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli planlamayı ve projeyi yaptık. Gençlik Merkezini incelediğimizde içerisinde konferans, eğitim, ders salonları, dershaneler, mescitlerden tutunda nişan ve düğün yapılacak bir mekân oluşturduk. Konsept ve lokasyon olarak güzel bir yapı yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kültür Merkezimizin de başta Akçadağlı hemşerilerimize, Kültür ve Doğu mahallerinde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Gençlik merkezinin yapımında finansman olarak destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığına da teşekkürlerini ileten Başkan Gürkan, “Akçadağ Gençlik ve Kültür Merkezi’nin yapımında bizlere destek olan Gençlik ve Spor Bakanımıza ve bakan yardımcımıza sonsuz teşekkür ederim. Finansman konusunda diğer projelere destek verdikleri gibi buraya da destek verdiler. Dolayısıyla buranın yapılmasında emeği geçen başta Sayın Bakanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza ve yardımcısına teşekkür ederim” diye konuştu.

Tüfenkci: Akçadağlı hemşerilerimizin sosyal faaliyetlerini icra edecekleri bir mekân oluşturuldu

Akçadağ Gençlik ve Kültür Merkezini hızlı bir şekilde tamamlanmasından dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve ekibine teşekkür eden AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız finansmanıyla Akçadağ Gençlik ve Kültür Merkezini hızlı bir şekilde bitirmiş oldu. Gençlik Merkezimizde incelemelerde bulunduğumuzda gerçekten çok güzel bir merkezi Akçadağ’ımıza kazandırmış olduğumuzu gördük. Bu tesiste sadece kültür faaliyetlerini icra etmeyecek aynı zamanda gençlerimizin hem kaliteli vakit geçireceği hem de sosyal faaliyetlerini icra edeceği bir alan olacak.

Bundan bir sene önce muhtarımız bizden talepte bulunduğunda Belediye Başkanımla Akçadağ Gençlik Merkezi’mizin yapıldığı alana gelip incelemelerde bulunmuştuk ve alanın metruk yapılardan oluşuyordu. Mahalle muhtarlarımız bize taziye evi yapılması talebinde bulunmuşlardı. Ancak Başkanımız büyük çabalarının neticesinde burası sadece taziye evi değil sosyal donatıların, dersliklerin ve konferans salonlarının olduğu bir merkeze dönüştü. Sadece bina içi değil çevre düzenlemeleriyle de güzel bir yapının oluştuğunu görüyoruz. Başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine, muhtarlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.