Başkan Gürkan, 'Malatya'da Hizmet Götürmediğimiz Hiçbir Nokta Kalmadı'
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 1 Nisan 2019 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan yatırım ve hizmetler ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi.
18 Ocak Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra, Genel Sekreter Cemal Noğay, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, İlçe Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Şirket Genel Müdürleri, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Dernek ve Cemiyet Başkanlarıyla birlikte basın mensupları katıldı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet ve yatırımların sinevizyon eşliğinde gösteriminin yapıldığı Basın toplantısı sırasında Başkan Gürkan özetle şunları söyledi:
Biz Malatya’yı tarif ederken ‘İnsanlık medeniyetinin başladığı Anadolu’yu anayurt yapan destan şehri’ olarak tarif ediyoruz. Son yıllarda medyada Göbekli Tepe’nin tarihin sıfır noktası diye bir söylem gelişti bildiğiniz gibi. Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe olabilir ancak Malatya tarihte medeniyetin inkişaf ettiği yer.
İlk devlet hayatı, ilk bürokrasi hayatının, ilk muhasebe işlemlerinin, ilk gümrükleme işlemlerinin, ilk tapınakların devlet yönetiminden ayrı bir yere taşınması ve bir devir açan taş devrinden demir devrine evrilme ve demirin araç gereç ve silah olarak kullanılması yani medeniyetin inkişaf ettiği yer Malatya’dır.
Türk İslam tarihi açısından da Malatya önemli bir şehirdir. Bu şehirde şehr’ül emin olmak da farklı bir duygudur. Yani atalarımız medeniyet, kahramanlık ve ilim irfan destanı yazmışlarsa bizde bu şehre hizmet destanları yazmakla mükellefiz.
Daha düne kadar Malatya’ya biçilen ufuk Doğu’nun parlayan yıldızı değil miydi? Malatya değil Doğu’nun parlayan yıldızı, değil Türkiye’nin parlayan yıldızı, değil Avrupa’nın parlayan yıldızı, dünyanın parlayan yıldızı olacaktır.
İşte geçtiğimiz ay sizlerin de katılımı ile gerçekleştirdiğimiz lansman ile sizlere duyurduğumuz EXPO da bunun bir nişanesidir. Tarih bize bunu mecbur ve mahkûm etmiş. Bunu yapmadığımız takdirde vebal içinde eziliriz ama biz vecahate talibiz, şerefe talibiz. İnşallah 2028’de Malatya dünyanın parlayan yıldızı olacaktır.
İşte bu doğrultuda Malatya’da öncelikle sosyal entegrasyonu sağlamaya büyük önem verdik. Allah’a şükür yaptığımız girişimler neticesinde Malatya’da Türkiye’ye örnek bir tablo oluşturuldu. Her zaman dediğim gibi siz birlik ve beraberlik içinde olursanız hizmetler zaten kendiliğinden gelir. Siz eğer işinizde doğru olursanız Allah’u Teala işinizi kolay kılar.
Bu şehri yüceltmek hem Türk İslam tarihi açısından hem insanlık tarihi açısından insan için bir vebali vecibedir dedik ve bu anlayış doğrultusunda paydaş kurumlarla ortak projeler üretiyor, çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlçelerimizde kaymakamlarımızın, belediye başkanlarımızın, muhtar ve meclis üyelerimizin katılımları ile istişare toplantıları düzenliyoruz.
Muhtarlarımız ile periyodik olarak koordinasyon toplantıları gerçekleştiriyoruz. İlimizdeki sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde etkinlikler yapıyor, projeler geliştiriyoruz.
İlimiz ve ilimiz dışındaki hemşeri dernekleri ile zaman zaman toplanarak fikir teatisinde bulunuyoruz.
Meslek odaları ile gerçekleştireceğimiz projelerin öncesinde istişarelerde bulunarak, kendilerini sürece dâhil ediyor ve yön pusulamızı buna göre şekillendiriyoruz.
Şehrimizin ortak akıl ile yönetilmesi, sosyal entegrasyonun sağlanması, tabandan tavana iki yönlü bir iletişim mekanizmasının kurulması amacıyla oluşturduğumuz Şehir Gönüllüleri Meclisinde ilimiz ile ilgili kararları masaya yatırıyor, fikir alış verişinde bulunarak ona göre adımlar atıyoruz.
Kadın ve Genç Meclislerimiz tarafından gerek kadınlarımıza ve gerekse gençlerimize yönelik faaliyetler planlanarak uygulamaya geçirilmektedir. Yapmış olduğumuz hizmetlerin Malatya ile buluşturmamıza vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.”
Başkan Gürkan basın toplantısında ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet ve yatırımları başlıklar halinde sinevizyon eşliğinde anlattı.
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN BAZI HİZMET VE YATIRIMLARI
- DÜNYA KAYISI TİCARET MERKEZİ
- DÜNYA KAYISI TİCARET MERKEZİ KARŞILAMA MERKEZİ
- KURU KAYISI LİSANSLI DEPO
- KIZILAY ÜRETİM MERKEZİ
- YENİ GENÇLİK MERKEZİ VE AVM (ESKİ YİMPAŞ BİNASI)
- ÖZEL HAREKÂT MERKEZİ
- YENİ POLİS EVİ
- YENİ SANAYİ SİTESİ
- ALTAY KIŞLASI SOSYAL TESİSLERİ
- FİDANCILAR SİTESİ
- İTFAİYE MERKEZ BİNASI
- KENTSEL DÖNÜŞÜM
- YENİ FUAR VE KONGRE MERKEZİ
- MİLLET KÜTÜPHANESİ VE 200 ARAÇLIK YERALTI OTOPARKI
- (Millet Kütüphanesinin yerinde bulunan Atatürk Kız Lisesi için yeni bir okul yaparak taşıdıktan sonra çalışmaya başladık)
- YEMEK VE EKMEK FABRİKASI
- ORDUZU SPOR KOMPLEKSİ
- GENÇLİK KAMPI
- KUYUMCULAR ÇARŞISI SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA
- YENİ KENT MEYDANI VE YERALTI OTOPARKI
- RIDVAN MERTÖZ ORTAOKULU
- BİLKENT EĞİTİM KAMPÜSÜ
- OKULLARA SPOR TESİSİ (17 OKULA 27 SPOR TESİSİ KAZANDIRDIK)
- ÇİM FUTBOL SAHALARI
- AKÇADAĞ GENÇLİK MERKEZİ
- ARGUVAN SPOR SALONU
- MUTFAK AKADEMİSİ
- YÖRESEL ÜRÜNLER PAZARI
- OTOBÜS VE MİNİBÜS DURAKLARI
- TOKİ TİCARET MERKEZİ
- ESKİ ÖZEL İDARE BİNASI
- İLÇE İTFAİYE BİNALARI
- 4 YILDA 4 MİLYON M2 YEŞİL ALAN
- YÜZÜNCÜ YIL PARKI
- KERNEK PARKI
- BEYDAĞI TABİAT PARKI
- MİLLET BAHÇESİ
- HORATA PARKI
- TECDE KAYALIK PARKI
- İLÇE MEYDAN DÜZENLEMELERİ
- RULO ÇİM VE FİDAN ÜRETİM MERKEZİ
- SEBZE FİDESİ DAĞITIMLARI
- TOHUM DAĞITIMLARI
- TARIMSAL PROJELER (Soğuk Hava Depoları, Mezbahane, Kayısı İşleme Tesisleri, Sulama Borusu Dağıtımı, Sıvat Dağıtımı, TKDK Proje Desteği)
- TARIMSAL SULAMA
- KAPIKAYA DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI
- İLÇELERE EVSEL KATI ATIK AKTARMA İSTASYONLARI
- ENERJİ YATIRIMLARI
- TRAMBÜS PROJESİ II. ETAP
- İÇMESUYU İSALE HATTI REHABİLİTASYONU
- HER İLÇEYE ATIK SU ARITMA TESİSİ
- 2 ADET YENİ İÇMESUYU KAPTAJ TESİSİ
- 1987 KM İÇMESUYU
- 1113 KM KANALİZASYON
- BATI KOLEKTÖRÜ
- DOĞU KOLEKTÖRÜ
- 4500 KM ASFALT SERİMİ
- İLÇE YOLLARI
- CADDE YENİLEMELERİ
- YAMA DAĞI KAYAK MERKEZİ YOL YAPIMI
- GÜLDAL AKŞİT BULVARI
- GELİNCİK TEPESİ YOL VE ALT YAPI
- GÜNEY KUŞAK YOLU
- KUZEY KUŞAK YOLU VE KÖPRÜSÜ
- YENİ YOL VE BULVARLAR (Anayurt Bulvarı, Altın Kayısı Bulvarı, Danişment Gazi Bulvarı)
- KAVŞAK DÜZENLEME ÇALIŞMALARI (112 KAVŞAK)
- BLUETOOTH TABANLI TRAFİK ANALİZ SİSTEMİ
- 42 ADET OTOBÜS ALINDI
- 112 ADET İŞ MAKİNASI ALINDI
- 86 ADET ARAÇ ALINDI
- İTFAİYE TEŞKİLATI GÜÇLENDİRİLDİ (5 ADET YENİ İTFAİYE ARACI ALINDI)
- EXPO 2028 MALATYA’DA
- ARSLANTEPE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE ALINDI
- ARSLANTEPE KARŞILAMA MERKEZİ
- TAŞHORAN KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
- USTA ŞAGİRT KÜMBETİ
- VENK ŞAPELİ
- ŞAHABİYYE-İ KÜBRA MEDRESESİ
- KENT MÜZESİ
- MAHALLE MÜZELERİ
- KÜLTÜR ENVANTERİ
- KÜLTÜR ROTALARI
- ULUSLARARASI KAYISI FESTİVALİ
- KÜLTÜREL VE SANATSAL YAYIMLAR
- ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ
- ENGELLİ ARAÇ TAMİR ATÖLYESİ
- VAHAP KÜÇÜK HAYIR ÇARŞISI
- GÜLENYÜZLER KAFE
- VEFA KONAĞI
- MİLLET KIRAATHANESİ
- 15 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM VE KURS
- 727 FARKLI KURSTA 20 BİN KURSİYER
- ENGELLİ BİREYLERE KURS
- MAHALLELİK PROJESİ
- GENÇLİK MERKEZİ
- GENÇLİK SPOR MERKEZLERİ
- KADIN EĞİTİM KÜLTÜR VE SPOR MERKEZLERİ
- SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAR