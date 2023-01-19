Başkan Gürkan, 'Malatya'da Hizmet Götürmediğimiz Hiçbir Nokta Kalmadı'

18 Ocak Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra, Genel Sekreter Cemal Noğay, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, İlçe Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Şirket Genel Müdürleri, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Dernek ve Cemiyet Başkanlarıyla birlikte basın mensupları katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet ve yatırımların sinevizyon eşliğinde gösteriminin yapıldığı Basın toplantısı sırasında Başkan Gürkan özetle şunları söyledi:

Biz Malatya’yı tarif ederken ‘İnsanlık medeniyetinin başladığı Anadolu’yu anayurt yapan destan şehri’ olarak tarif ediyoruz. Son yıllarda medyada Göbekli Tepe’nin tarihin sıfır noktası diye bir söylem gelişti bildiğiniz gibi. Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe olabilir ancak Malatya tarihte medeniyetin inkişaf ettiği yer.

İlk devlet hayatı, ilk bürokrasi hayatının, ilk muhasebe işlemlerinin, ilk gümrükleme işlemlerinin, ilk tapınakların devlet yönetiminden ayrı bir yere taşınması ve bir devir açan taş devrinden demir devrine evrilme ve demirin araç gereç ve silah olarak kullanılması yani medeniyetin inkişaf ettiği yer Malatya’dır.

Türk İslam tarihi açısından da Malatya önemli bir şehirdir. Bu şehirde şehr’ül emin olmak da farklı bir duygudur. Yani atalarımız medeniyet, kahramanlık ve ilim irfan destanı yazmışlarsa bizde bu şehre hizmet destanları yazmakla mükellefiz.

Daha düne kadar Malatya’ya biçilen ufuk Doğu’nun parlayan yıldızı değil miydi? Malatya değil Doğu’nun parlayan yıldızı, değil Türkiye’nin parlayan yıldızı, değil Avrupa’nın parlayan yıldızı, dünyanın parlayan yıldızı olacaktır.

İşte geçtiğimiz ay sizlerin de katılımı ile gerçekleştirdiğimiz lansman ile sizlere duyurduğumuz EXPO da bunun bir nişanesidir. Tarih bize bunu mecbur ve mahkûm etmiş. Bunu yapmadığımız takdirde vebal içinde eziliriz ama biz vecahate talibiz, şerefe talibiz. İnşallah 2028’de Malatya dünyanın parlayan yıldızı olacaktır.

İşte bu doğrultuda Malatya’da öncelikle sosyal entegrasyonu sağlamaya büyük önem verdik. Allah’a şükür yaptığımız girişimler neticesinde Malatya’da Türkiye’ye örnek bir tablo oluşturuldu. Her zaman dediğim gibi siz birlik ve beraberlik içinde olursanız hizmetler zaten kendiliğinden gelir. Siz eğer işinizde doğru olursanız Allah’u Teala işinizi kolay kılar.

Bu şehri yüceltmek hem Türk İslam tarihi açısından hem insanlık tarihi açısından insan için bir vebali vecibedir dedik ve bu anlayış doğrultusunda paydaş kurumlarla ortak projeler üretiyor, çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlçelerimizde kaymakamlarımızın, belediye başkanlarımızın, muhtar ve meclis üyelerimizin katılımları ile istişare toplantıları düzenliyoruz.

Muhtarlarımız ile periyodik olarak koordinasyon toplantıları gerçekleştiriyoruz. İlimizdeki sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde etkinlikler yapıyor, projeler geliştiriyoruz.

İlimiz ve ilimiz dışındaki hemşeri dernekleri ile zaman zaman toplanarak fikir teatisinde bulunuyoruz.

Meslek odaları ile gerçekleştireceğimiz projelerin öncesinde istişarelerde bulunarak, kendilerini sürece dâhil ediyor ve yön pusulamızı buna göre şekillendiriyoruz.

Şehrimizin ortak akıl ile yönetilmesi, sosyal entegrasyonun sağlanması, tabandan tavana iki yönlü bir iletişim mekanizmasının kurulması amacıyla oluşturduğumuz Şehir Gönüllüleri Meclisinde ilimiz ile ilgili kararları masaya yatırıyor, fikir alış verişinde bulunarak ona göre adımlar atıyoruz.

Kadın ve Genç Meclislerimiz tarafından gerek kadınlarımıza ve gerekse gençlerimize yönelik faaliyetler planlanarak uygulamaya geçirilmektedir. Yapmış olduğumuz hizmetlerin Malatya ile buluşturmamıza vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.”

Başkan Gürkan basın toplantısında ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet ve yatırımları başlıklar halinde sinevizyon eşliğinde anlattı.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN BAZI HİZMET VE YATIRIMLARI