Başkan Gürkan, 'Malatya Eğitimine Değer Katacak'

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı çalışmalarının yapıldığı Bilkent Üniversitesi eğitim kampüsü alanında incelemelerde bulunan Başkan Gürkan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Eğitim alanında Malatya’ya ayrı bir değer katacak olan Bilkent Üniversitesi Eğitim Kampüsünün Malatyalı çocuklar ve gençler için bir fırsat olduğunu belirten Başkan Gürkan inceleme gezisinde yaptığı açıklamada, “Bilkent Üniversitesinin Malatya’da yapmış olduğu anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kampüs inşaat alanını ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde görüp inceledik. Şantiye şefimizden de aldığımız bilgiler içerisinde lojman kısmının bir an önce yapılması noktasında çalışmaların devam ettiğini belirttiler. İlkokul kısmındaki inşaat çalışmaları da devam ediyor. İlkokul kısmındaki inşaat çalışmalarının tamamlanmasının akabinde ortaokul ve lise kısmı yapılarak Malatya’daki öğrencilerimizin anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede burslu okuyarak üniversitede de Bilkent Üniversitesinin fakültelerinde veya başka fakültelerde okuyarak öğrenim hayatlarını burslu olması noktasındaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Yapılan okulların Malatya’da açılmasının sebebi okulda öğrenim görecek olan öğrencilerin en az %75’inin burslu olarak okutulması 2006 yılında çıkan kanun çerçevesinde belirlendi. İnşallah Malatya’daki zeki öğrencilerimiz Bilkent okullarında okuyacaklar ve başarılarıyla birlikte üniversitede de başarılarını devam ettirerek hem kendilerine hem ailelerine hem de toplumumuza faydalı bir birey olacaklardır. Yatırımların Malatya’mıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.