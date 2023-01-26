Başkan Gürkan, 'Malatya Emin Ellerde Emin Adımlarla İstikbaline Yürüyor'

Başkan Gürkan Hıroğlu Mahalle ziyareti sırasında, geçtiğimiz günlerde İsveç'in Linköping kentinde Danimarkalı aşırı sağcı lider Rasmus Paludan’ın Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim’i yakmasını nefretle kınadığını belirtti. Başkan Gürkan, “Bizim imanımızın şartları arasında bütün kitaplara ve bütün peygamberlere iman etmek temel esastır” ifadelerini kullandı.

Topal: Selahattin Gürkan’ın bizlere çok emeği var

Malatya’nın her alanına Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet götürüldüğünün altını çizen Hıroğlu Mahallesi Muhtarı Uğur Topal, “Destan şehir Malatya’nın kurucusu, Battalgazi’nin torunu, partiler üstü yolundan sapmayan, dimdik duran baştan sona dizayn edilen Malatya’nın her santimetrekaresinde hakkı ve emeği olan ‘Selahattin Baba’ diye hitap ettiğim manevi babam, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın bizlerde çok emeği var” dedi.

Kılınç: Başkanımıza teşekkür ederim

Başkan Gürkan ve ekibine Yeşilyurt ilçesine gerçekleştirilen hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Taner Kılınç, “Göreve geldiği günden bu yana Sayın Başkanımız Selahattin Gürkan, sivil toplum örgütleriyle, muhtarlarla bir araya gelir ve istişare eder. İlçemize ve ilimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Solmaz: Başkan Gürkan Malatya’mıza çok şey kazandırdı

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz ise yaptığı konuşmada “Malatya’mızın her santimetresinde Başkanımız Selahattin Gürkan’ın emeği vardır. Başkanımın ayrı bir özelliği de gönüllere hitap etmesidir. Malatya’mıza çok şey kazandırdı. Vatandaş ile devletin barışık bir hale gelmesinde ve Malatya’mızda Sayın Cumhurbaşkanımızı iyi bir şekilde temsil etmesinden dolayı tüm Malatya adına Selahattin Gürkan Başkanıma teşekkür ederiz” diye konuştu.

Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Malatya’ya yaptığı hizmetleri takdire şayan bulduğunu ifade ederek, Başkan Gürkan ve ekibini tebrik etti.

Günata: Başkan Gürkan’a destek vermek sorumluluğumuz var

Malatya’nın kangrenleşmiş sorunlarını Başkan Gürkan’ın çözdüğünü vurgulayan Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata, “Selahattin Başkan, Malatya’nın yıllarını on yıllarını değil geleceğini düzenlemek için çok önemli gayretler sarf etmektedir. Bu çalışmaları gören gözler görüyor, bilenler biliyor, yazanlar yazıyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın hizmetlerine baktığımız zaman Türkiye’nin en önemli illerinden biri olan Malatya’ya namzet olduğunu görecektir. O yüzden Selahattin Başkanın önderliğinde yürüyen bu ekibe, her zaman destek vermek gibi bir sorumluluğumuz vardır” açıklamasında bulundu.

Gürkan: Malatya emin ellerde

Malatya’nın emin adımlarla mazisine layık istikbaline yürüdüğünü belirten Başkan Gürkan, “Bizler görevimize fetihçi bir anlayışla talip oluyoruz. Fetihçi anlayışla göreve talip olan nefsi emaresini bir tarafa iten kişiye Cenabı Allah yardım eder. Şu anda Malatya’ya çok ciddi yatırımlar yapılıyor ve bu yatırımlar pandemi ve küresel ekonomik krize rağmen yapılıyor. Şu anda Malatya’mızın her tarafı şantiye alanı. Yeşilyurt’umuzun Batı Kolektörü de bitti ve çok zor şartlarda yapıldı. 1 metre yer satmadığımız gibi 8 bin dönüm yer alıp Malatya’mıza kattık. 4 milyon metrekarede yeşil alanı Malatya’ya kazandırdık. İçmesuyu ana isale hattımız değişiyor. Dolayısıyla Malatya emin ellerde emin adımlarla mazisine layık istikbaline yürüyor. Paydaşlar olarak da bizim yanımızda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonra Malatyalı hemşerilerimden Malatya’yı aldatmaya, kandırmaya ve istismara yönelik hiçbir siyasete prim vermemiz gerektiğini bir Belediye Başkanı olarak sizlerden rica ediyorum” dedi.