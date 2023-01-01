Başkan Gürkan, 'Malatya'ya Yakışan Bir Gençlik Kampı'

İnceleme programı sırasında açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Hem spor yapmak hem de çalışmaları yerinde görüp, incelemek maksadıyla Beydağı Tabiat Parkı’na geldik. Hakikaten devasa hizmetler yapılıyor. Buranın toplam alanı 3 milyon 300 bin metrekare. Yani burası Türkiye’nin en büyük parklarından bir tanesidir. Artık Malatyalılar ‘şu ülkede şu şehirde Central Park veya Hyde Park var’ gibi şeklinde bir ifade kullanmayacaklar, onun yerine ‘Malatya’da devasa büyüklükte bir park var’ diyeceklerdir. Tabii sadece parkın yapılması ile yetinilmemiş piknik, yürüyüş, sportif, macera alanları, futbol, hentbol, voleybol tenis sahaları, kapalı spor salonları ve Gençlik Kampı dediğimiz tatil köyü niteliğinde Malatya’ya yakışan bir Gençlik Kampı olacak. Aynı zamanda Gençlik Merkezi olarak Türkiye’nin geneline hizmet edecek ve 12 ay boyunca 250 gencimiz burada barınabileceklerdir. Gençlerimiz sportif, sosyal, kültürel faaliyetlerde bulunacaklar. Malatya’nın güzelliklerini de gittikleri her yerde anlatacaklardır. Bunların yanı sıra Malatya’nın hem turizm hareketliliği, hem sosyal hareketliliği açısından, hem yeşili koruma açısından hem de burada zamanlarını kaliteli bir şekilde geçirme imkânları olacaktır.

Geçmiş dönemde kalan 28 tane bonet var. Bu bonetler de şehrimizin bütün ilçelerini ve geçmiş Türk devletlerini yansıtacak kültürel ögelerle dolu güzel bir kültür yolu gezisi olacaktır. Ayrıca park alanlarında bulunan dağlara zipline yapılacak ve alt kısımda macera adası olacak böylece vatandaşlarımızın, 3 milyon 300 bin metrekarelik alanı tamamen görme imkânı olacaktır. Bu çalışmaların hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

