Başkan Gürkan Mimarlar Odası Malatya Şubesini Ziyaret Etti

Mimarlar Odası Malatya Şubesine gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan, şehrin planlanması noktasında mimarların önemli işler icra ettiğini belirtti.

Fidanel: Kurum ve Belediyelerimizle iş birliği içerisindeyiz

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan Cuma Mescidine Mimarlar Odası olarak destek verdiklerini vurgulayan Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Yunus Emre Fidanel, “Mimarlar Odası olarak, kentsel yapılaşma alanlarında üzerimize düşen görevleri icra ediyoruz. Kurumlarımız ve belediyelerimizle iş birliği içerisinde çalışmaya gayret ediyoruz. Başkanımıza gayretlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum. Bizlerde üzerimize ne görev düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Malatya Büyükşehir Belediyesi paydaşı olarak fikirlerimizi her zaman sizlere sunmak isteriz.

Bilindiği üzere Büyükşehir Belediyesi yan tarafında yapılması planlanan Cuma Mescidinin proje mimarı Kevork Bey’le iletişim halindeyiz. Projenin geliştirilmesi halinde kendisine destek veriyoruz. Çok değerli ve güzel bir projenin ortaya çıktığının da altını çizmek isterim. Buranın bir an evvel Malatya’mıza kazandırmanın bizler ve Malatyalılar için değerli olduğunu biliyoruz. Sadece caminin yeri ile alakalı bazı endişelerimiz var. Bir de bu süreçte bazı basın yayın organları tarafından istemediğimiz şekilde haberleri yapıldı. Mimarlar Odası Malatya Şubesinin cami yapımına karşıymış gibi haberler yapıldı. Bu durum bizleri üzdüğü gibi gerçeği de yansıtmamaktadır. Mimarlar Odası Malatya Şubesi olarak cami projesinin sonuna kadar arkasındayız” diye konuştu.

Gürkan: Katılımcı belediyecilik ilkesiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz

Malatya’da güzel işler başarmak için katılımcı belediyecilik ilkesiyle çalıştıklarını ifade eden Başkan Gürkan, “Biz belediye olarak paydaş noktasında ve katılımcı belediyecilik anlamında sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, sendikalar, kanaat önderleri ile birlikte şehri planlamak ve şehrin yol haritasını belirlemek için istişarelerde bulunuyoruz. İstişare kültürünün yönetimin olmazsa olmazları arasında olduğuna inanıyoruz. Zaten katılımcı belediyeciliğin temel ilkesi de bunu gerektirir.

Yunus Emre Başkanımızın ve mimarlarımızın fikirlerini de önemsiyoruz. Eğer şehrimizi modern bir hale getirmek yaşam kalitesini artırmak için çalışmalar yapıyorsak, şehrin bütün paydaşlarıyla Malatya’mızın önünü açmamız gerekiyor. Mimarlar Odamız da bu paydaşlarımız arasında yer almaktadır. Mimari olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda ilgili arkadaşlarımızın sizlerle görüşüp temasta bulunması, bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Netice itibariyle mimar görüşüyle ve gözüyle şehrin geleceğine yön vermek hem şehir açısından hem de şehrimizde yaşanan vatandaşlarımız için çok önemlidir. Önümüzdeki dönemde Kuzey ve Güney Kuşak yollarının tamamlanmasıyla beraber Malatya trafiği de büyük ölçüde rahatlayacaktır. Malatya’yı daha modern daha çağdaş, kimliğini ve benliğini koruyan bir şehir olma noktasında gayretlerimize devam ediyoruz” dedi.