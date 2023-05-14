Başkan Gürkan oyunu kullandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi için oyunu kullandı.

Başkan Gürkan oyunu kullandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi için oyunu kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi İlçesinde bulunan Şehit Erdal Alpkılıç İlkokulu’nda 2193 nolu Sandıkta oyunu kullandı.

Vatandaşların özgür iradeleriyle geleceklerini belirlemek için sandık başına gittiklerini belirten Gürkan, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Gürkan, "Tabii seçim, öncelikle milletimize, memleketimize huzur ve barış getirsin. Ben umuyorum ve inanıyorum ki memleketimiz istikamet olarak istikrarı seçecektir. Seçimlerin de milletimize, ülkemize ve insanlık barışına hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Başkan Gürkan oyunu kullandı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Malatya'da dolu, kayısı bahçelerine zarar verdi
Malatya'da dolu, kayısı bahçelerine zarar verdi
'Memleketimin Sessiz Bayramı' Uluslararası Film festivallerinde
'Memleketimin Sessiz Bayramı' Uluslararası Film festivallerinde
Kafe sahibi, iş yerinde öldürüldü
Kafe sahibi, iş yerinde öldürüldü
İHA ve SİHA motor parçaları SBTÜ'de üretilecek
İHA ve SİHA motor parçaları SBTÜ’de üretilecek
Malatya'daki 6 bin 458 deprem konutunda çalışmalar hızlandı
Malatya'daki 6 bin 458 deprem konutunda çalışmalar hızlandı
Malatya'da iki ayrı kaza: 5 yaralı
Malatya'da iki ayrı kaza: 5 yaralı