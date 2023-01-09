Başkan Kesinden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ise, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. Basın; ülkemizin ve Malatya’nın sesi, kulağı ve gören gözüdür. Yerel basın güçlüyse demokrasi güçlüdür. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle; mesleğini etik değerler içerisinde sürdüren, sorumluluk çizgisinde doğru ve güvenilir habercilik yapan, Malatya’nın hak ve hukukunu çıkar gruplarına boyun eğmeden savunan basın emekçilerini tebrik ediyor, sağlık ve başarılar diliyorum” dedi.