Başkan Kesinden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
MESOB Başkanı Şevket Keskin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolaysıyla mesaj yayınladı.
Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ise, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. Basın; ülkemizin ve Malatya’nın sesi, kulağı ve gören gözüdür. Yerel basın güçlüyse demokrasi güçlüdür. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle; mesleğini etik değerler içerisinde sürdüren, sorumluluk çizgisinde doğru ve güvenilir habercilik yapan, Malatya’nın hak ve hukukunu çıkar gruplarına boyun eğmeden savunan basın emekçilerini tebrik ediyor, sağlık ve başarılar diliyorum” dedi.
Bülten
Bakmadan Geçme
Başkan Gürkan, “Basın Demokrasinin Vazgeçilmez Bir Unsurudur”
Başkan Güder’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
Çalık, "Malatya Kuzey Çevreyolu'nun 32,1 kilometresi tamamlandı"
Başkan Özcan’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Sadıkoğlu’ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Çınar, “Basın, Toplumun Ortak Sesidir”