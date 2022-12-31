Başkan Koçak'dan Yeni Yıl Mesajı

Ankara Pütürgeliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Güzin Koçak, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Koçak'dan Yeni Yıl Mesajı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Başkan Koçak, yeni yıl mesajında insanların ve ülkelerin yaşamlarında yeni başlangıçların ve atılan her yeni adımın kuşkusuz büyük önemi bulunduğunu belirterek, yaşanan her türlü olumsuzluğa karşı aydınlık gelecek ümidinin asla kaybedilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Koçak, şu ifadelere yer verdi: “2023 yılının ekonomi, demokrasi, özgürlükler, güvenlik, adalet ve yönetimde dünyanın en ileri ülkeleri düzeyine ulaşacak başarılar elde ettiğimiz bir yıl olmasını Cenabı Hak'tan diliyorum. Kendimize, birbirimize ve geleceğimize olan güvenimizi muhafaza ederek, yeni yılda milletçe umutlarımızın ve toplumsal beklentilerinizin gerçekleşmesi en içten temennimdir. Sosyal ve hukuk devleti ilkelerinin zirve yaptığı, birlik ve beraberlik içinde vatanın ve milletin bütünlüğüne sahip çıkıldığı, milli onur ve bekamızın korunduğu, coğrafyamızdaki acıların sona erdiği, torunlarımıza insanca yaşayabilecekleri müreffeh bir Türkiye bırakabilmenin ülküsü ve dileğiyle aziz Türk milletinin yeni yılını kutluyor, her ferdine sağlık ve esenlikler diliyorum."

Bülten
Hasan Yağmur

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