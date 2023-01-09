Başkan Özcan’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Başkan Özcan, basın mensuplarının kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması için her koşulda fedakarca çalıştıklarını belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisinin basın olduğunu belirten Başkanı Özcan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Özgür, objektif ve ilkeli basın toplumların gelişmesinde büyük bir paya sahiptir. Demokratik düzenin sağlıklı işlemesi için sorumluluk ve yükümlülük sahibi olan basın kuruluşlarımız, evrensel meslek ilkeleri ışığında, farklı görüş ve düşünceleri tarafsız bir şekilde ortaya koyarak toplumun doğru bilgilendirilmesi dolayısıyla huzur ve güven ortamın oluşturulmasında önemli rol üstlenmektedirler.

Yazılı ve görsel medyanın yanında internet ve sosyal medya olmak üzere bilgiye ve habere erişim artık çok farklı mecralardan gerçekleşebilmektedir. Bu noktada bilginin doğruluğu öne çıkmakta ve basın mensuplarımız gösterdikleri hassasiyetle toplumu doğru bilgiyle buluşturmaktadır.

Topluma karşı büyük bir sorumlulukları var. Bu sorumluluk, gazetecilik etik kuralları ve toplumumuzun ahlaki değerleri asla unutulmamalı. Topluma yön veren bir mesleğe sahip olduklarının bilinciyle kendilerini daima geliştirmeli, örnek bireyler olmalıdırlar. Basın ve yayın kuruluşları açısından oldukça güçlü şehirlerden biri olan Malatya’mızda üstün gayret ve zor şartlar altında görev yapan, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla kamuoyunun sesi olarak görevlerini yerine getirme gayreti içinde olan gazetecilerin bu onurlu görevi, bundan sonra da aynı duyarlılıkla ve kararlılıkla yerine getireceklerine yürekten inanıyorum.

Birçok zorluğa rağmen, sorumluluk duygusu içinde görev yapan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.

Ebediyete intikal eden gazetecilerimizi saygı ve rahmet ile anarken yerel ve ulusal basınımızın kıymetli çalışanlarına, temsilcilerine ve yöneticilerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”