Başkan Özcan Yetiştiricilerle Bir Araya Geldi

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Canlı Hayvan Pazarını ziyaret ederek yetiştiricilerle bir araya geldi.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, “Aralıklarla canlı hayvan pazarını ziyaret ederek yetiştiricilerimiz ile bir araya geliyoruz. Hayvancılık sektörünün yaşadığı sorunları ve sıkıntıları yerinde yetiştiricilerimizle istişare yaparak yetkili kurumlara iletiyoruz. Son yıllarda hayvancılık sektörünün ciddi anlamda birtakım sıkıntılar yaşadığını her fırsatta dile getiriyor, bunları da çözmek için gayret gösteriyoruz. Malatya Ticaret Borsası olarak göreve geldiğimiz 2018 yılından itibaren önemli çalışmalara ev sahipliği yaptık. Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) Organize Sanayi Bölgesi ile beraber Süt Toplama Merkezleri ve Soğuk Zinciri Projesini Fırat Kalkınma Ajansı ve Süt Üreticileri Birliği ile tamamladık. Önümüzdeki günlerde faaliyete başlayacak” ifadelerini kullandı.

“HEM VATANDAŞIMIZ UYGUN FİYATA ET YEMELİ HEM DE YETİŞTİRİCİ KAZANMALIDIR”

Özcan, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Hayvancılık sektöründe girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu her fırsatta dile getiriyorduk. Tarım Bakanlığı’nın, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin üzerinde sağladığı arpa desteğinden yetiştiricilerimiz faydalanmaktadır. Özellikle yem fiyatlarının mutlaka kontrol ve denetim altına alınması konusunu her fırsatta dile getiriyoruz. Devletimiz tarafından, son Bakanlar Kurulu toplantısında nisan ayının sonuna kadar yem ve gübre fiyatlarında bir artış olmayacağını ifade ettiler. Ocak ayı içerisinde yem fabrikaları kısmi bir artış gerçekleştirmiş. Yem fiyatları artıkça maliyetler artıyor. Maliyet artıkça et fiyatlarında ciddi bir artışı söz konusu. Bunların mutlaka denetim altına alınması gerekiyor. Hem vatandaşımız uygun fiyata et yemeli hem de yetiştiricilerimizde maliyetinin altına hayvanlarını kesmeye zorlanmamalıdır. Burada piyasaları regüle edici destekleri Tarım ve Orman Bakanlığı birçok kalemden ziyade, birkaç kaleme indirip yetiştiricilerimizi bu konuda desteklemesi gerekmektedir.”

“SÜT HAYVANI KESİMİ KONTROL ALTINA ALINARAK, ZORLAŞTIRILMALIDIR”

“Damızlık hayvancılık konusunda hassasiyetin ön plana çıkması lazım” yorumunu yapan Özcan, “Hayvansal gıda fiyatlarının çok yüksek olmasına sebep oluşturdu. Süt hayvanı kesimini ciddi anlamda kontrol altına alınıp zorlaştırılması gerekmektedir. Bugün yaşadığımız en büyük sorun inek yok. İnek yoksa dana da sütte yok. Geçici tedbirler yerine kalıcı tedbirler almak bize daha doğru bir yol gösterir” ifadelerini kullandı.

Programa; Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan’ın yanı sıra Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma, Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, Malatya Ticaret Borsası yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı.