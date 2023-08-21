Başkan Sadıkoğlu: 'TOKİ, güvenlik hizmetini Malatya firmalarından almalı'

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Şehrimizde TOKİ tarafından yapımına başlanan deprem konutlarının güvenlik işlerinin il dışından firmalara verilmesi Malatya’daki güvenlik şirketlerine yeni bir deprem etkisi oluşturmuştur. Bu tür hizmet alımlarının Malatya’daki firmalarımızdan yapılması şehrin daha hızlı toparlanmasına katkı sunacaktır” dedi.

6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrası en çok zarar gören hizmet sektörlerinden birinin de güvenlik şirketleri olduğunu belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Ağır ve orta hasar alan apartman veya site yönetimlerinin birçoğu güvenlik şirketleri ile sözleşmelerini sonlandırdı. Depremde işyeri yıkılan ve ağır hasar alan üye firmalarımız bir depremi de iş potansiyellerini kaybederek yaşadı. Sorunlarını bizlerle paylaşan üyelerimiz, il dışı güvenlik firmalarının gelip Malatya’da ihale almasından dolayı ciddi mağduriyet yaşadıklarını söylüyor. Özellikle Malatya’da yapımına başlanan deprem konutlarının inşaat alanlarının güvenlik işinin TOKİ tarafından il dışındaki güvenlik firmalarına verildiğini bizlere ilettiler. Deprem sonrası bir elin parmağını geçmeyecek sayıda kalan güvenlik firması üyelerimiz haklı olarak bu durumdan rahatsızlık duyuyor. Üstelik il dışından gelen güvenlik firmalarının taşeron olarak Malatya’daki güvenlik personellerini kullandığı, bu nedenle Malatya’daki firmalardan toplu olarak işten ayrılmaların olduğunu öğrendik. Buradan ilgili ve yetkililere sesleniyoruz, TOKİ inşaat alanları başta olmak üzere şehrimizde yapımı devam eden yeni AVM ve her türlü projelerde Malatya’mızın güvenlik firmalarına fırsat tanınmalıdır. Yıkıcı depremler sonrası şehrini terk etmeyen, istihdamını ve varlığını korumaya çalışan firmalarımız ayakta kalmaya çalışırken karşılaştıkları haksız rekabet ortamı toparlanmalarını güçlendiriyor. Şehrimizin yeniden toparlanmasını ve ticari varlığını sürdürmesini istiyorsak her türlü hizmet ve mal alımlarında yerel firmalar tercih edilmelidir. Bu konuda TOKİ Başkanlığı’na yazı yazarak gerekli girişimlerde bulunduk, takipçisi olacağız” diye konuştu.