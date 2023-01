Başkan Sadıkoğlu, '6 puanlık prim desteği yeniden hayata geçirilmeli'

2023 yılında uygulanacak asgari ücretin brüt 10 bin 8, net 8 bin 506 TL’ye yükselmesi ile işveren üzerindeki yükte aynı oranda arttı. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, işveren maliyetinin düşürülmesi için 6 puanlık sigorta primi işveren desteğinin yeniden hayata geçirilmesini gündeme getirdi.

“YENİDEN UYGULANMASI ELZEM OLMUŞTUR”

Asgari ücrette meydana gelen artış dikkate alındığında teşviklere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, “2023 yılında uygulanacak asgari ücretin 2022 Ocak ayına göre yüzde 100 oranında artırılmasıyla işveren maliyeti de aynı oranda artmış oldu. Küresel ekonomide yaşanan olumsuzluklar iş dünyasını her alanda zorlamaktadır. İşverenin üzerindeki yükün azaltılması ve olası personel çıkarılmalarının önüne geçmek için 6 puanlık sigorta primi işveren desteğinin yeniden hayata geçirilmesini talep ediyoruz. 2013 yılında uygulamaya konulan, Malatya’nın da içinde yer aldığı sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük 51 il için 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi desteği son olarak 2021 yılında kullanılmıştı. 2022 yılında uygulanmayan desteğin, asgari ücrete yapılan artışla birlikte yeniden uygulanması elzem olmuştur. Konuyu her platformda dile getiriyoruz. Bugün, 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi desteği, yeni asgari ücrete göre hesaplandığında 1 işçi için 600 TL’ye denk gelmektedir. Bu meblağ işverenimiz için hatırı sayılır bir rakamdır. 6 Puanlık teşvikin yeniden uygulamaya konulmaması, işçi çıkarmalarının ve kayıt dışı istihdamın önüne geçilmesinde önemli bir araç olacaktır. Ekonomide yaşanan olumsuzluklar ve asgari ücrette meydana gelen artış dikkate alındığında bu tür teşviklere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Konuyla ilgili hazırladığımız talep yazımızı çatı kuruluşumuz TOBB başta olmak üzere ilgili makamlara gönderdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın konuyu ivedilikle gündeme almalarını beklediğimizi ifade etmek istiyoruz” dedi.