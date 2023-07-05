Başkan Sadıkoğlu, depremzede firmaların ürün stokunun alınmasını talep etti

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’u ağırlayan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Esnafımız depremden büyük yara aldı. İşyeri ağır hasar alan firmalar stok ürünlerini çıkarıp bir depoya bıraktı. Elinde ürünü kalmış firmalarımıza makul bir şekilde destek olunması, ürünlerinin satın alınması konusunda bir müjde açıklamak isteriz" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ beraberinde Global Hope Network International Başkanı Henry Deneen ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Ziyarette Malatya’ya sosyolojik araştırma yapmak üzere gelen Global Hope Network International heyeti, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, CHP Malatya İl Teşkilatı Üyeleri, MTSO Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri yer aldı.

6 Şubat’ta yaşanan depremle büyük yara alan Malatya ekonomisi hakkında bilgiler veren Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, deprem sonrası Malatyalı depremzedelere kurduğu çadır kentler ile destek olan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’a teşekkür etti. Başkan Sadıkoğlu, “Mustafa Başkanımız da aslında depremin bütün acı hissini bizlerle yaşadı diyebiliriz. İlk gün belediyenin bütün imkânlarını seferber ederek Malatya’mızda depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştı. Bornova Belediyesi olarak Cemal Gürsel, Hoca Ahmet Yesevi ve Çavuşoğlu Mahallelerinde kurdukları çadır kentler ile hemşerilerimize yaşam ortamı oluşturdu. Malatyalılar kadirşinastır. Yapılan yardımları hiçbir zaman unutmaz” şeklinde konuştu.

Malatya TSO’nun yaptığı yardım çalışmaları hakkında da heyete bilgiler veren Başkan Sadıkoğlu, iş yeri ağır hasar alan esnafın ellerinde kalan stoklarının eritilmesi adına Bornova Belediye Başkanı’ndan destek talep etti. Başkan Sadıkoğlu, “Esnafımız depremden büyük yara aldı. İşyeri ağır hasar alan firmalar stok ürünlerini çıkarıp bir depoya bıraktı. Bu ürünlerin bir şekilde paraya dönüşmesi ve borçların ödenmesi lazım. Şehrimizdeki nüfus azalınca ticari döngüde düştü. Elinde ürünü kalmış firmalarımıza makul bir şekilde destek olunması, ürünlerinin satın alınması konusunda birlikte bir müjde açıklamak isteriz. Desteğiniz için teşekkür ederiz” dedi.

Kriz dönemlerinde STK’ların önemli bir rolü olduğuna vurgu yapan Başkan İduğ, “42 yıldır ticaretle uğraşıyorum. Uzun yıllardır iş hayatının içinde özellikle STK’larda önemli görevler yaptım. Bunun şöyle bir faydasını gördüm. Sivil Toplum Örgütleri her krizde can simididir. İzmir’de yaşanan deprem sonrası biz bunu fazlasıyla gördük. İzmir’deki depremden sonra ilk yardıma koşan STK’lardı. Dolayısıyla burası (Malatya TSO) çok kıymetli. Bu şehrin ticareti ayağa kalkacaksa TSO’ya kulak verilmeli, çözümün merkezinde olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Ağır hasar alan firmaların elinde bulunan ürün stokunun paraya dönüşmesi için Malatya TSO ortak çalışma yürüteceklerini kaydeden Başkan İduğ, “Üretim yapılan ve stokta olan ürünlerin satışını hızlandırabiliriz. Varsa şuan elinde stoku olan bunun envanterini başkanımız bize iletsin. Ben İzmir’in bütün ilçelerinde bu konuda bir organizasyon yaparım. Özellikle İzmir’de aynı işi yapan firmaların buradaki stoğu eritmesi için öncülük ederim. Bu konuda Malatya TSO ile ortak bir çalışma yürütelim. Her türlü desteğe hazırız” dedi.

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız da Malatya’nın eski günlerine dönebilmesi için önemli desteğe ihtiyaç olduğunu belirterek, verdikleri destekten dolayı Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’a teşekkür etti.