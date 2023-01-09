Başkan Sadıkoğlu’ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Başkan Sadıkoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Gazetecilik fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor bir meslektir. Zamana karşı ve stres altında işlerini icra eden basın mensuplarımız, düzenli bir mesaisi olmadan, doğru haberi vatandaşa ulaştırmak için büyük gayret sarf etmekte ve bu anlamda kamusal bir görevi de yerine getirmektedirler. Geleneksel medyanın yanında internet ve sosyal medya gibi yeni medya kanallarıyla bilgiye ve habere erişim artık çok daha hızlı ve kolay. Bu noktada bilginin doğruluğu öne çıkmakta ve basın mensuplarımız gösterdikleri hassasiyetle toplumu doğru bilgiyle buluşturmaktadır. Demokrasimizin en önemli unsuru, toplumun aynası olan basınımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi, tüm teknik imkân ve donanıma kavuşması ülkemizin her anlamda gelişmesine katkıda bulunacaktır. Bu doğrultuda şehrimiz ve ülkemiz ekonomisinin büyümesi hedefiyle yürütmekte olduğumuz çalışma ve projelerin geniş kitlelere duyurulmasını sağlayan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Demokratik, ahlaki ve toplumsal sorumluluk bilinciyle mesleğini ifa eden, toplumun doğru haber alma hakkını temin etmek ve kamuoyunu gerçeğe ulaştırmak amacıyla fedakârca çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.”