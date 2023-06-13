Başkan Sadıkoğlu'nun çağrısı karşılık buldu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun günlerdir dile getirdiği, deprem kredisini artık konteyner çarşılarda faaliyete başlayan firmalar da alabilecek.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun günlerdir dile getirip girişimlerde bulunduğu deprem kredisinin genişletilmesi için çağrıda bulunmuştu. Sadıkoğlu’nun çağrısının ardından, sadece imalatçı firmalara verilen faizsiz deprem kredisinden artık konteyner çarşılarda faaliyete başlayan firmalar da faydalanabilecek. Malatya Geçici İşyerleri Komisyonundan alınacak yazı ile KOSGEB İl Müdürlüğüne başvuran firmalar 1 Milyon TL’ye kadar olan faizsiz krediye başvuru yapabilecek. Gelişmenin TSO üyeleri adına memnuniyet verici olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, “Yaşadığımız deprem gerek sosyal gerekse ekonomik açıdan büyük yaralar açtı. Bu yaranın kapanabilmesi için üyelerimizin en büyük ihtiyacı elbette faizsiz kredidir. Verilmeye başlayan faizsiz deprem kredisinde sadece imalat yapan üyelerimiz faydalanabiliyor. Şehrimizde çarşı diye tabir ettiğimiz tüm alanları kaybetmiş durumdayız. Yıkılan ve ağır hasar alan iş yeri sayısı yaklaşık 20 bin. Dolayısıyla hizmet sektörü ve esnafımız ciddi yara almış durumda. Bu krediye en fazla esnaf ve tüccar üyelerimizin ihtiyacı var. Bu nedenle günlerdir gerek çatı kuruluşumuz TOBB, gerekse bakanlıklar nezdinde ciddi görüşmeler sağladık. Alınan yeni bir karar ile biraz olsun genişlemiş oldu. Konteyner çarşılarda faaliyete başlayan üyelerimiz de artık 1 milyon TL’ye kadar olan faizsiz krediden faydalanabilecekler. Alınan bu karar üyelerimiz adına memnuniyet verici, ancak elbette yeterli değil. Kayıtsız şartsız tüm üyelerimizin bu krediden faydalanabilmesi için girişimlerimiz devam edecek. Bulunduğumuz her platformda üyelerimizin gür sesiyiz. Üyelerimizin deprem yaralarını sarması ve daha hızlı ayağa kalkması için elimizi değil gövdemizi taşın altına koymaya devam edeceğiz” dedi.