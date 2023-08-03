Başkan Sadıkoğlu: Temmuz ayında ihracatımız yüzde 21 arttı

Malatya’dan Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21 artışla 29 milyon 54 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Üretim, istihdam ve yatırım iştahının artması demek ihracatın artması demek. İştahın artması için yeni finans desteklerine ihtiyacımız var. Finans dünyasının iş dünyasına destek olmasını bekliyoruz” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı.TİM verilerine göre; Malatya’dan Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21 artışla 29 milyon 54 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. 2022 yılı Temmuz ayında 23 milyon 988 bin dolar ihracat gerçekleşmişti. Malatya’dan 2023 yılının ilk yedi ayında (Ocak-Temmuz) 205 milyon 786 bin dolar ihracat gerçekleştirildiği görüldü. İhracat rakamlarını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Depremin yaşandığı şubat ayı itibariyle düşen ihracat rakamlarımızın yeniden yükseliş trendine geçmesi sevindirici. Malatya’mızdan Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21 artışla 29 milyon 54 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın Temmuz ayında 23 milyon 988 bin dolar ihracat gerçekleştirmiştik. Bu artışta payı olan ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve tüm çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Umut ediyorum ki ihracattaki toparlanma sürecimiz devam edecek, yükselişimizi sürdüreceğiz” dedi.

Üretimin ve ihracatın yükselişinin sürmesi için yeni desteklere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, “Faiz, kur ve enflasyon üçlüsündeki dalgalanma iş dünyamızı zorluyor. Faiz, kur ve enflasyon üçlüsü ne kadar önemli ise üretim, istihdam ve yatırım üçlüsü de en az o kadar önemli. İş dünyası olarak kur, faiz ve enflasyonun dengede gitmesini bekliyoruz. Üretim, istihdam ve yatırım odaklı koruyucu ve kapsayıcı yeni tedbirlerin alınması şarttır. Üretim, istihdam ve yatırım iştahının artması demek ihracatın artması demektir. Daha etkili bir ihracat için finans desteklerine ihtiyaç var. Ticari kredilerde bankalar frene basmış durumda. Kredi mekanizmasındaki bozulma sadece finansman ihtiyacı bulunan işletmeleri etkilemiyor, domino etkisiyle tüm piyasada olumsuzluklar oluşturuyor. Reel sektörün finansmana erişim taleplerine olumlu mesajlar bekliyoruz. Biliyoruz ki üretim ve ihracat olmadan ekonomik büyümeyi ve istikrarı sağlamak mümkün olmayacaktır. İşletme sermayesine ihtiyacımız var. Finans dünyasının iş dünyasına destek olmasını bekliyoruz” diye konuştu.