Başkan Sadıkoğlu, 'Tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdik'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre; Malatya’dan 2022 Aralık ayında 46 milyon 274 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Aralık ayı rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 2022 yılının ihracat rakamı da netleşmiş oldu. 2022 yılında Malatya’dan bir önceki yıla göre yüzde 7 artışla 455 milyon dolar ihracat gerçekleşti.

455 milyon dolar ihracat ile Malatya tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirmiş oldu.

Malatya’dan 2022’de en fazla ihracat kuru meyve ve mamulleri sektöründe gerçekleşirken, bu sektörü sırasıyla su ürünleri ve hayvansal mamuller, makine ve aksamları ile tekstil ve hammaddeleri takip etti.

2022’de Malatya’dan en fazla ihracat ABD’ye yapılırken, ABD’yi sırasıyla şu ülkeler takip etti; Irak, Endonezya, Almanya, Çin, Birleşik Krallık, Rusya, Brezilya, İsrail, İtalya.

“ÜRETMEYE VE İHRAÇ ETMEYE DEVAM EDİYORUZ”

İhracat rakamlarını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Kovid-19 salgını, Rusya Ukrayna savaşı, tedarik zincirlerindeki aksamalar, ham madde ve enerji krizi gibi küresel sorunlara ve pazar olan ülkelerin büyüme oranlarında gerileme işaretlerine rağmen Türkiye’nin 2022 yılı ihracatında rekora imza atması önemli bir başarıdır. Bu başarıda payı olan tüm ihracatçılarımızı gönülden kutluyorum. Dünya ekonomisinin üçte ikisinde resesyon yaşanması bekleniyor. Bu durum Türkiye’nin ihracatına da elbette yansıyacaktır. Ancak hedeflerimizden şaşmadan üretmeye ve ihraç etmeye devam ediyoruz. Ülke olarak hedefimiz, Türkiye'nin, dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesi arasındaki yerini almasıdır. İş dünyası olarak bu hedefe ulaşma konusunda elimizi taşın altına koyuyoruz. AB ülkeleri başta olmak üzere, dünyanın her yerine ihracat gerçekleştiriyoruz. Milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısının da 197’ye ulaşması memnuniyet vericidir. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümenin devamı için, reel sektörü destekleyen ve önünü açan kapsayıcı adımlar bekliyoruz” dedi.

455 MİLYON DOLARLIK REKOR İHRACAT

MTSO olarak, şehrin ihracatta yakaladığı başarı ivmesinin artarak devam etmesi için canla başla çalışmaya devam edecekleri mesajı veren Başkan Sadıkoğlu, “Malatya olarak 2022 yılında tüm zamanların en yüksek ihracat rakamı ile tarihi rekor kırdık. Bir önceki yıla göre yüzde 7 artışla 455 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Cumhuriyetimiz ve Odamız 100. yılına girerken bu başarıya imza atan sanayicilerimizi ve çalışan kardeşlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Yeni dönem hedeflerimizi sıralarken 4 yılın sonunda ihracat hedefimizin 1 milyar dolar olduğunu dile getirmiştik. Hedeflerimizden şaşmayacağız. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Malatya sanayisinin sürdürülebilir üretimine ve ihracatına katkıda bulunmak amacıyla çalışmayı sürdüreceğiz. Oda olarak şehrimizin ihracatta yakaladığı başarı ivmesinin artarak devam etmesi için ihracat odaklı çalışmalar yürütmeye 2023 yılında da aralıksız devam edeceğiz. Sanayicilerimizle birlikte yürüttüğümüz yurt dışı iş gezilerimizi ve B2B iş görüşmelerimizi sürdüreceğiz. İhracat yapan veya yapmak isteyen firmalarımıza rehberlik eden, mentörlük yapan İhracat Destek Ofisimizin çalışmalarını da geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.