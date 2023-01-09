Başkan Zelyurt 'a Sürgü Mahallesi Sakinlerinden 'Hizmet' Teşekkürü

Göreve başladığı günden bu yana Doğanşehir'lilerle iç içe, gönül gönüle bir hizmet anlayışı ile Doğanşehir Belediyesi'nin hizmetlerini adeta sahada bizzat yürüten Doğanşehir Belediye Başkanı Ziraat Mühendisi Durali Zelyurt sık sık mahallelerde de vatandaşlarla kucaklaşmaya devam ediyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'un her mahallede olduğu gibi Sürgü Mahallesi'nde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Sürgü Mahallesi sakinleri Doğanşehir Belediyesi binasında Belediye Başkanı Zelyurt'u ziyaret ederek hizmetleri için teşekkür ettiler.

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “Biz hemşehrilerimize daha modern ve yaşanabilir bir Doğanşehir için söz verdik. İmkânlarımız dâhilinde hemşehrilerimizin beklentilerini karşılamak için canla başla çalışıyoruz. Doğanşehir'imizin yaşam kalitesini yükseltmek, güzelleştirmek için tüm ekiplerimizle birlikte yoğun mesai harcıyoruz” şeklinde konuştu.