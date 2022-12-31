Başkan Zelyurt'dan '2023' Yılı Mesajı

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Belediye Başkanı Zelyurt; “ Kıymetli hemşehrilerim sizleri Saygı ve sevgi ile selamlıyorum. 2023’e ilk adımları attığımız şu günlerde yeni yılın Doğanşehir’imizin büyük hedeflerine adım adım yaklaşağı bir yıl olacağına inancımız tamdır.

Bu umudu bizlere hissettiren ve yüreği Doğanşehir sevgisi ile atan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yepyeni umutlar ile karşıladığımız 2023 yılı Doğanşehir’in bu büyük hedefleri ile buluşma yılı olsun.

Bu şehire adanmış bir hizmet gönüllüsü olarak yeni yılın birbirimize daha çok sarılacağımız hoşgörü ve sevginin arttığı bir yıl olmasını temenni ediyorum.

Çok iyi biliyoruz ki ulaşamayacağımız hedef yoktur. Doğanşehir’imizin geleceğini şekillendirmede en önemli kaynağımız birlik ve beraberliğimiz olacak.

Önümüzdeki yılın geçtiğimiz yıldan daha da iyi olmasını istiyorsak beraberliğimizi koruyacağız ve aydınlık yarınlara emin adımlarla birlikte yürüyeceğiz.

2023 yılında yatırıma, hizmete odaklanarak insana yatırım yapacak asla kaybetmeyecek ve hep birlikte kazanacağız. 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da aynı heyecan ile üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirerek daha da çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle yeni yılın ülkemize aziz milletimize tüm insanlığa ve siz değerli Doğanşehir’li hemşehrilerime sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini diliyorum.

