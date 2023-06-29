Başkan Zelyurt depremzede vatandaşlar bayramlaştı

Malatya’nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, konteyner kentte kalan depremzedeleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt beraberinde Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Şahin ile birlikte konteyner kentte kalan depremzedeleri ziyaret ederek hem sohbet etti hem de bayramlarını kutladı. Ziyaretlerde konuşan Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Şahin, "Malatya Doğanşehir’deyiz kıymeti başkanımla birlikte de ailelerimizle beraberiz. Sancaktepe’den sevgiler saygılar getirdik. Her geldiğimizde bölgenin biraz daha toparlandığını görüyoruz. Başta devlet büyüklerimiz olmak üzere belediye başkanımızın katkılarını bizzat görüyoruz yaşıyoruz da buradaki çocuklarında travmalarını atlatması için tüm kurumlarımızla çalışarak çocuklarımız normal hayata adapte olmalarını sağlıyorlar. Başka şekilde keşke tanışsaydık Malatya’nın güzel insanlarıyla Doğanşehir’in kadim insanlarıyla, buda bizim nasibimizmiş. İnşallah Allah bir daha böyle acıları yaşatmaz diyorum ve hepinizin bayramını tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Zelyurt ise yaptığı konuşmada, "6 Şubat depremlerinde çok ciddi yara alan Doğanşehir’imizde Kurban Bayramını vatandaşlarımızla birlikte mahallerde ve konteyner kentlerde hep birlikte idrak ediyoruz. Bugün de konteyner kentte kalan vatandaşlarımız, çocuklarımızla birlikteyiz. Düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamadan sağlıklı huzurlu bayramlar geçirmeyi Allah bizlere nasip eder. Depremin ilk anından beri bizlerden desteklerini esirgemeyen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Hanım’a ve yardımcısı olan Sayın Ümit Şahin Bey’e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu