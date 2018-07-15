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01 Temmuz 2018 Pazar 14:45

15 ayda bin 345 yaralı hayvan tedavi edildi

Batman Belediyesine bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü son 15 ayda bin 345 yaralı hayvanı tedavi etti.28 Mart 2017’den 1 Temmuz’a kadar bin 345 hayvanın tedavi ve bakımını yapan Batman Belediyesi, hayvanlara acil müdahale ve sağlıklı...

15 ayda bin 345 yaralı hayvan tedavi edildi
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Batman Belediyesine bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü son 15 ayda bin 345 yaralı hayvanı tedavi etti.

28 Mart 2017’den 1 Temmuz’a kadar bin 345 hayvanın tedavi ve bakımını yapan Batman Belediyesi, hayvanlara acil müdahale ve sağlıklı tedavileri için hayvan ambulansı, tedavilerde doğru teşhis konulabilmesi için de röntgen cihazı almıştı. Yaralı, bakıma muhtaç hayvanların tedavileri için vatandaşlardan gelen talepleri anında değerlendiren ekipler, oluşturduğu hayvan bakımevinde halen 26 kedi, 21 yetişkin köpek, 12 yavru köpek ve 1 eşeğin tedavisini sürdürüyor. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü, vatandaşların çevrelerinde bulunan yaralı ve bakıma muhtaç hayvanların tedavisi için belediyenin 153 Alo Beyaz Masa hattını arayabileceklerini belirtti.
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