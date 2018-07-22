Adresinde bulunmayanlara bin 188 TL ceza

Batman Valiliği eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte başka yerde adres gösteren kişilere cezai yaptırımda bulunulacağını duyurdu.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “Adres Kayıt Sisteminin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile düzenlenmiştir. Kanunun 52. maddesi gereğince kurumlar, yürütecekleri iş ve işlemlerde Adres Kayıt Sistemi’nde tutulan adres bilgilerini kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Nüfus Müdürlüklerince tutulan adres kayıtları esas alınarak öğrencilerin okul kayıtları yapılmaktadır. Son günlerde bazı vatandaşlarımızın okul yerleştirmelerinde gerçeğe aykırı adres beyanlarında bulunduklarına dair duyumlar alınmaktadır. Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan şahıslara bin 188 lira idari para cezası uygulanmaktadır. Okul kayıtları için öğrenci velilerinin gerçeğe aykırı adres beyanında bulunmaları halinde adres kayıtları iptal edileceği ve idari para cezası uygulanacaktır” denildi.