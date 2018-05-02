BATMAN:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:49

Asfaltlama çalışmalarında gece mesaisi

Batman Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 3. etap Vizyon Bulvar Projesi kapsamında bulunan cadde ve bulvarlar ile bunlara bağlantılı yollarda son kat asfalt serimi devam ediyor.Batman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen...

Asfaltlama çalışmalarında gece mesaisi
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Batman Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 3. etap Vizyon Bulvar Projesi kapsamında bulunan cadde ve bulvarlar ile bunlara bağlantılı yollarda son kat asfalt serimi devam ediyor.

Batman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalarda daha kaliteli ve uzun ömürlü hizmet için gece de titizlikle çalışan ekipler akşam 20.00 ile sabah 10.00 saatleri arasında 2 finişer, 2 silindir, 10 kamyon ve 20 personelle asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor. 3. etap Vizyon Bulvar Projesi kapsamında bulunan Belediye Kavşağı, Atatürk Bulvarı, Basın Kavşağı ve Turgut Özal Bulvarı’nın 3. Etap kısmında 1. kat asfaltlamanın ardından şimdi de 2. kat asfalt serimini tamamlayan Belediye Fen İşleri Ekipleri 2 kilometre uzunluğundaki alanda yüz ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.
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