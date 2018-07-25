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25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:39

Balpınar’da jandarmaya karşı kaçak elektrik savunması

Dicle Elektrik’in devam eden yatırım çalışmalarında eskiyen şebekeyi yenilemek ve kayıt dışı kullanımı engellemek için sayaçları yapıların dışına almak üzere Batman’ın Balpınar beldesine giden ekipler, belde sakinleri tarafından...

Balpınar'da jandarmaya karşı kaçak elektrik savunması
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Dicle Elektrik’in devam eden yatırım çalışmalarında eskiyen şebekeyi yenilemek ve kayıt dışı kullanımı engellemek için sayaçları yapıların dışına almak üzere Batman’ın Balpınar beldesine giden ekipler, belde sakinleri tarafından engellendi. Güvenliği sağlamak için beldeye gelen jandarmaya da mukavemet gösteren belde sakinlerine karşı jandarma biber gazı ve tazyikli su kullandı.

Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürlüğü ekipleri, enerji şebekesini yenilemek ve enerji kalitesini olumsuz etkileyen kayıt dışı kullanımın önlenmesi için sayaçları yapıların dışında kurulacak panolarda toplamak üzere 23 Temmuz Pazartesi günü 4 bin nüfuslu Balpınar beldesine gitti. Bir grup belde sakini ekipleri ilçe girişinde durdurarak yatırım çalışmalarının başlamasını engelledi ve 25 Temmuz Çarşamba gününe kadar kendilerine müsaade edilmesini istedi. Gerginlik yaşanmaması adına söz konusu talebe olumlu yanıt vererek istenen süreyi tanıyan Dicle Elektrik’in ekipleri, 25 Temmuz sabahı tekrar il merkezine 2 kilometre mesafede bulunan beldeye gitti. Ancak, bu defa sayaçlarının yapı dışına alınmasını istemeyen yaklaşık 100 kişilik bir grup ekiplerin beldeye girişine yine engel olmak istedi. Bunun üzerine güvenliği sağlamak üzere jandarma ekipleri beldeye geldi.

Kaçak elektrikten vazgeçmemek için jandarmayla çatıştılar

Jandarmanın olay yerine gelmesine rağmen engellemeler devam edince mahalle muhtarları Dicle Elektrik İl Müdürlüğü yetkilileri ile görüştü. Görüşmeden eylemci grubun beklediği yönde bir sonuç çıkmayınca gerginlik arttı. Jandarma yetkilileri, yaptıkları anonslar ile eylemcileri dağılmaları konusunda uyardı. Uyarılara rağmen dağılmayan ve jandarmaya mukavemet gösteren eylemci grup, biber gazı ve tazyikli su ile dağıtıldı. Jandarmanın Balpınar beldesinde aldığı güvenlik tedbirleri devam ederken, Dicle Elektrik ekipleri yaşanan gerginlik nedeniyle çalışmalarına başlayamadı.
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