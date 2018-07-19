BATMAN:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 14:01

Başarılı asker ve polislere belgeleri verildi

Batman’ın Sason ilçesinde çeşitli alanlarda başarı gösteren asker ve polislere İlçe Kaymakamı Ökkeş Beyaz tarafından ’Başarı belgesi’ verildi.İlçe Kaymakamlığında düzenlenen törende Kaymakam Beyaz, terör ve asayiş olayları mücadelesi...

Başarılı asker ve polislere belgeleri verildi
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Batman’ın Sason ilçesinde çeşitli alanlarda başarı gösteren asker ve polislere İlçe Kaymakamı Ökkeş Beyaz tarafından ’Başarı belgesi’ verildi.

İlçe Kaymakamlığında düzenlenen törende Kaymakam Beyaz, terör ve asayiş olayları mücadelesi kapsamında ve 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan 27. dönem milletvekiliği genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçiminde göstermiş oldukları örnek davranış, gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı emniyet ve jandarma personellerini başarı belgesi ile ödüllendirdi. Göstermiş oldukları üstün çalışmalardan dolayı başarı belgesi almaya hak kazanan jandarma ve emniyet personellerine belgelerini tek tek veren Kaymakam Beyaz, başarılarının devamını diledi.
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