BATMAN:
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27 Nisan 2018 Cuma 14:21

Batman Belediyesinden seyyar ızgara arabaları

Batman Belediyesi, estetik ve görsel kirliliğin önüne geçmek amacıyla başlattığı proje kapsamında ayakkabı boya sandığı, seyyar simit ve mısır arabaları projesinden sonra seyyar ızgara arabaları hizmetini de hayata geçirdi.Belediye Sosyal...

Batman Belediyesinden seyyar ızgara arabaları
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Batman Belediyesi, estetik ve görsel kirliliğin önüne geçmek amacıyla başlattığı proje kapsamında ayakkabı boya sandığı, seyyar simit ve mısır arabaları projesinden sonra seyyar ızgara arabaları hizmetini de hayata geçirdi.

Belediye Sosyal ve Yardım İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kent merkezinde seyyar ciğer, kebap ve köfte arabalarıyla geçimini sağlayanlara yönelik modern görünümlü 16 seyyar ızgara arabası sahiplerine teslim edilecek. Tüm masrafları Belediye tarafından karşılanan ve üzerinde belediyenin logosunun bulunduğu seyyar mısır ve ızgara arabaları yapılan titiz araştırmanın sonucunda hak sahiplerine teslim edilecek. Yapılan projelerle ilklere imza attıklarını ifade eden Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, “Yapmış olduğumuz bu projelerle vatandaşlarımız daha nezih şartlarda ızgara yemenin yanı sıra Batman’ımızda daha modern bir görünüme kavuşmuş olacak. Vatandaş odaklı hizmetlerimiz ve yeniliklerimiz durmadan devam edecek” dedi.
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