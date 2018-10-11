BATMAN:
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11 Ekim 2018 Perşembe 16:30

Batman İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Batman Valisi Ahmet Deniz, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında yaptığı açıklamada, “Telsiz konuşmaları geliyor. ‘Öldük bittik, perişanız’ diyorlar. Bunlar son çırpınışlarıdır” dedi.Batman Valisi Ahmet Deniz toplantıda geçen...

Batman İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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Batman Valisi Ahmet Deniz, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında yaptığı açıklamada, “Telsiz konuşmaları geliyor. ‘Öldük bittik, perişanız’ diyorlar. Bunlar son çırpınışlarıdır” dedi.

Batman Valisi Ahmet Deniz toplantıda geçen hafta Batman’da şehit olan 8 askeri anarak konuşmasına başladı. Deniz, “Hain bir saldırı sonucunda 8 kahraman yiğidimizi kaybettik. Acımızı yüreğimize gömdük. Acımızın büyük olduğu kadar açıkçası hıncımız da büyük. Bir kez daha söylüyorum. Bu kalleşçe saldırıyı yapanlar bunların iş birlikçileri, bunları destekleyenler, terörle arasına mesafe koymayanlar, kim varsa, bunların gereği yapılacak. Açık ve net bir şekilde söylüyorum. Bir tek silahlı terör örgütü mensubu kalmayıncaya kadar, mücadelemiz devam edecek. Bunların haince, kalleşçe saldırıları bizi yıldıramayacak. Buradan herkese görev düşüyor. Hep beraber bu mücadeleyi yapacağız. Bu hainlerin derdi bu ülkenin huzurunu kaçırmak, bizim derdimiz hizmet etmek. Gece gündüz demeden şehrimizi bölgemizi daha iyi nasıl yönetebiliriz, daha iyi hizmeti nasıl yaparız onun çabasının içerisindeyiz. Bunlar son çırpınışları. Telsiz konuşmaları geliyor. ‘Öldük bittik, perişanız’ diyorlar. Bizim amacımız terör örgütünü bu coğrafyadan tamamen silmek. Bunu hep beraber yapacağız” diye konuştu.
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