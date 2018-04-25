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25 Nisan 2018 Çarşamba 13:30

Batman Kızılay’dan engellilere tekerlekli sandalye

Türk Kızılayı Batman Şube Başkanlığına yapılan müracaatlar dolayısıyla tekerlekli sandalye alması uygun görülen 6 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi.Engelli vatandaşlara verilen tekerlekli sandalyeler hakkında konuşan...

Batman Kızılay'dan engellilere tekerlekli sandalye
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Türk Kızılayı Batman Şube Başkanlığına yapılan müracaatlar dolayısıyla tekerlekli sandalye alması uygun görülen 6 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi.

Engelli vatandaşlara verilen tekerlekli sandalyeler hakkında konuşan Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Tezdiğ, "Engelli vatandaşlarımızın topluma dahil edilmesi bir haktır. Nüfusun önemli bölümünü oluşturan engelli vatandaşların, eğitim, istihdam, barınma, rehabilitasyon ve bakımının sağlanması, ailelerinin desteklenmesi, engellilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin toplum içinde sağlanması en önemli hedeflerimiz arasında olmalıdır” dedi.
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