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19 Temmuz 2018 Perşembe 13:45

Batman Üniversitesi’nde ’15 Temmuz Direnişi ve Milli Mücadele Ruhu’ konferansı

Batman Üniversitesi tarafından 15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümü dolayısıyla ’15 Temmuz Direnişi ve Milli Mücadele Ruhu’ konulu konferans gerçekleştirildi.Merkez Kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa Rektör Prof. Dr....

Batman Üniversitesi'nde '15 Temmuz Direnişi ve Milli Mücadele Ruhu' konferansı
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Batman Üniversitesi tarafından 15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümü dolayısıyla ’15 Temmuz Direnişi ve Milli Mücadele Ruhu’ konulu konferans gerçekleştirildi.

Merkez Kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş’un yanı sıra İl Emniyet Müdürü M. Ali Akkaplan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Bekçepınar, İl Müftüsü Turgut Erhan, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hasan Gül, STK temsilcileri, üniversite personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Abdurrahman Kılıç’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferans Batman İl Müftüsü Turgut Erhan’ın yaptığı dua ile devam etti. Konferansın açılış konuşmasını yapan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, 15 Temmuz darbe girişiminin büyük bir ihanet olduğunu belirtti. Rektör Durmuş, “Biz büyük bir milletiz. Kürtü, Türkü, Arabı ve Çerkeziyle çok büyük bir milletiz. Allah’ın izniyle bu millete bir şey olmaz. 15 Temmuz akşamı bir ihanet şebekesinin yapmış olduğu bir girişimdi. 15 Temmuz akşamı ihtilali Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla engellendi. Cumhurbaşkanımızın milletin sokağa çıkmasını istemesi ihtilali engelledi. Birde milletin feraseti ve kahraman güvenlik güçlerimizin cesareti darbeyi engelledi” dedi.

Açılış konuşmasından sonra konferans Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Fahri Özteke’nin sunumu ile devam etti.
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