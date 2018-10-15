Batman’da 11 yıl 2 ay 16 gün cezası olan şahıs yakalandı

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri tarafından kentte gerçekleşen hırsızlık ve mala zarar verme olaylarına karıştığı belirlenen 3 kişiyi yakaladı.

Emniyet Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İlimizde 12 Ekim 2018 günü durumundan şüphelenilerek durdurulan A.O. isimli şahsın yapılan G.B.T. sorgusunda iki ayrı cep telefonu hırsızlığından arandığı tespit edilmiş, A.O. isimli şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir. 13 Ekim 2018 günü ilimiz Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde mala karşı işlenen suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasında etkinliğin arttırılması ve süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanmalarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında çeşitli mahkemelerce yakalama müzekkeresi bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyonda; hırsızlık suçundan 11 yıl 2 ay 16 gün hapis cezası bulunan Ş.A. isimli şahıs ve 2 mala zarar verme suçundan aranan E.E. isimli şahıs yakalanarak emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.