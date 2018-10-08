BATMAN:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 15:05

Batman’da 15 kilogram esrar ele geçirildi

Batman Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yapmış oldukları çalışmalar neticesinde kent merkezinde bulunan bir ikamete yapılan operasyonda satışa sunulmak üzere hazırlanmış bin 670 paket içerisinde 15 kilo 200...

Batman'da 15 kilogram esrar ele geçirildi
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Batman Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yapmış oldukları çalışmalar neticesinde kent merkezinde bulunan bir ikamete yapılan operasyonda satışa sunulmak üzere hazırlanmış bin 670 paket içerisinde 15 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Konu ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan bir şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. Batman Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İlimiz genelinde toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticareti yaparak geçimini sağlayan zehir tacirlerine yönelik olarak planlı ve projeli çalışmalar yapılmaktadır” denildi.
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