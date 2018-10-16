Batman’da asayiş denetimleri sürüyor

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan kontrollerde çeşitli suçlara karıştığı ve araması bulunan 2 kişiyi yakaladı.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Asayiş Şube...

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan kontrollerde çeşitli suçlara karıştığı ve araması bulunan 2 kişiyi yakaladı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontroller sırasında durumundan şüphelenerek durdurduğu M.K. isimli şahsın 4 ayrı suçtan aranması olduğu yapılan GBT kontrolünde tespit edilmiştir. Şahsın ayrıca toplamda 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 2 bin 80 TL adli para cezası olduğu anlaşılmıştır. Yakalanarak gözaltına alınan şahıs İl Emniyet Müdürlüğümüzde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizin devriye görevini ifa ettiği sıralarda durumundan şüphelenerek durdurduğu araçta 3 şahsın GBT kontrolü yapılmış, 1 şahsın G.B.T. kontrolünde ‘uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan arandığı tespit edilmiştir. Ayrıca aracın arka koltuğunda açık vaziyette 1 adet ruhsatsız pompalı silah, silaha ait 8 adet kartuş ve 60 santimetre boyunda döner bıçağı tespit edilmiştir. Silah ve bıçağın kendisine ait olduğunu beyan eden şahsa 831 TL idari para cezası uygulanmıştır. Aranması olan şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüzde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizin devriye görevini ifa ettiği sıralarda durumundan şüphelenerek durdurduğu Ş.D. isimli şahsın kaba üst aramasında 1 adet tabanca 1 adet şarjör ve 7 adet fişek ele geçirilmiştir” denildi.