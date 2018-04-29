BATMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2018 Pazar 14:44

Batman’da Denizli Parkı’nın açılışı gerçekleşti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Batman’da Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Batman’a kazandırılan Denizli Parkı’nın açılışı için kurdele kesti.Denizli Parkı’nın...

Batman'da Denizli Parkı'nın açılışı gerçekleşti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Batman’da Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Batman’a kazandırılan Denizli Parkı’nın açılışı için kurdele kesti.

Denizli Parkı’nın açılışına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Belediye Başkan Yardımcıları Doç. Dr. H. Murat Şahin ve Sabri Aydın ile çok sayıda vatandaş katıldı. Park açılışında konuşma yapan Başkan Vekili Aksoy, Batmanlıların hizmetin en iyisine layık olduğunu söyledi. Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, yeşil alan olarak belirlenen yerlerin tamamının yeşillendirilmesi için karar alındığını kaydetti. Aksoy, 2018 yılı içerisinde yeni çocuk oyun parklarının planlandığını belirterek Batman’a kazandırılan Denizli Parkı için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan şahsında, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisine ve Denizli halkına teşekkürlerini iletti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yaptığı konuşmada Batman ile Denizli arasında ‘Dostluk Köprüsü’nün kurulduğunu, bu parka gelen insanların, Denizli halkını sürekli hatırlamasını umduklarını belirtti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku