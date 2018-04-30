Batman’da hırsızlık zanlıları yakalandı

Batman’da polis, 12 ayrı evde yapılan hırsızlık olaylarının faili olduğunu tespitti ettiği iki şahsı yakaladı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Batman’da polis, 12 ayrı evde yapılan hırsızlık olaylarının faili olduğunu tespitti ettiği iki şahsı yakaladı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kenttin çeşitli mahallelerde bulunan 12 ayrı evde hırsızlık olayını gerçekleştiren iki şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda yakalanan iki şüpheli şahsın GBT sorgusunda bir şüphelinin 7 ayrı suçtan daha arandığı ve hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli şahısların sorgusu yapıldıktan sonra sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.