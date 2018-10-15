BATMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:58

Batman’da ruhsatsız silah ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan iki farklı kontrolde uzun namlulu pompalı tüfek ile tabanca ele geçirildi.

Batman'da ruhsatsız silah ele geçirildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan iki farklı kontrolde uzun namlulu pompalı tüfek ile tabanca ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü’nden ele geçirilen silahlarla ilgili yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devriye görevini ifa ettiği sıralarda Fatih Caddesi üzerinde silah ve havai fişek sesleri gelmesi üzerine düğün merasimi yapıldığı görülmüş kalabalıkta bulunan M.A. isimli şahsın elinde havai fişek diye tabir edilen patlayıcı görülmüş, çevrede yapılan aramada 1 adet ruhsatsız uzun namlulu pompalı tüfek bulunmuş muhafaza altına alınmıştır. M.A. isimli şahıs gerekli idari işlemler yapılmak üzere polis merkezi amirliğine intikal ettirilmiştir. Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devriye görevini ifa ettiği sırada durumundan şüphelenerek durdurulan bir şahsın kaba üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca bir adet şarjör ve 7 adet fişek ele geçirilmiştir” denildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku