BATMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 16:57

Batman’da Şehit Abdullah Tayyip Olçok Kütüphanesi açıldı

Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Fatih İmam Hatip Ortaokulunda oluşturulan kütüphanenin açılış programına katıldı.Batman Belediyesi ile Gazi ve Şehit Yakınları Vakfı Batman Şubesi tarafından oluşturulan Şehit Abdullah...

Batman'da Şehit Abdullah Tayyip Olçok Kütüphanesi açıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Fatih İmam Hatip Ortaokulunda oluşturulan kütüphanenin açılış programına katıldı.

Batman Belediyesi ile Gazi ve Şehit Yakınları Vakfı Batman Şubesi tarafından oluşturulan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Kütüphanesi’nin açılışı Batman Valisi Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, şehit yakını Nihal Olçok, Batman Gazi ve Şehit Yakınları Derneği üyeleri, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Açılışın ardından Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan Nihal Olçok, eşi Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u kaybettiği 15 Temmuz gecesini ve tanıklıklarını anlattı. Olçok konuşmasında, katılımcılardan gelen sorulara cevap verirken duygusal anlar yaşadı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku