Batman’da seyir halindeki otomobil alev aldı.Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Mahallesi’nde seyir halinde bulunan 80 LC 466 plakalı LPG’li otomobil alev aldı. Yangın, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Batman’da seyir halindeki otomobil alev aldı
Batman’da seyir halindeki otomobil alev aldı.Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Mahallesi’nde seyir halinde bulunan 80 LC 466 plakalı LPG’li otomobil alev aldı. Yangın, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.