Batman’da silah kaçakçılarına operasyon

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyon kapsamında 18 adet tabanca, 26 adet şarjör ve bu silahlara ait 715 adet değişik çaplarda fişek ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.