Batman’da trafik kazası: 3 yaralı

Batman’da oğlunu Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) yetişmeye çalışan hafif ticari araç sürücüsünün kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Batı Raman Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 10.00’da başlayacak olan KPSS’ye oğlunu yetişmeye çalışan 21 SC 819 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Mehmet Bayhan, Tahir Büyük kontrolündeki 72 AB 527 plakalı ticari araç ile TPAO Kavşağı’nda çarpıştı. Kaza sonucu 21 SC 819 plakalı hafif ticari araçta bulanan Mehmet Bayhan, Hasan Bayhan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.