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01 Mayıs 2018 Salı 17:13

Batman’da Uluslararası Enerji ve Teknoloji Sempozyumu başlıyor

Batman Üniversitesi tarafından 3-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Enerji ve Teknoloji Sempozyumu yerli ve yabancı 400’ün üzerinde akademisyenin katılımı ile başlayacak.Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın...

Batman'da Uluslararası Enerji ve Teknoloji Sempozyumu başlıyor
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Batman Üniversitesi tarafından 3-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Enerji ve Teknoloji Sempozyumu yerli ve yabancı 400’ün üzerinde akademisyenin katılımı ile başlayacak.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Uluslararası Enerji ve Teknoloji Sempozyumu’nun bu yıl “Enerji ve Petrol” teması ile düzenlendiğini ve şu ana kadar yerli ve yabancı toplamda 400’ün üzerinde akademisyenin başvuruda bulunduğunu açıkladı. Sempozyumun 25 dalda bildiri kabul ettiğini belirten Rektör Durmuş, bildirilerin 15 farklı salonda sunulacağını belirtti. Durmuş, sempozyumun uluslararası nitelikte düzenlendiğini belirterek, şehre yerli ve yabancı akademisyenlerin gelerek tanıma fırsatı bulacağını ve böylece şehrin tanıtımına katkı sunacağını belirtti. Batman Üniversitesi Merkez Kampüste düzenlenecek olan sempozyumun 9.30’da yapılacak olan açılışına tüm Batmanlıları beklediklerini ifade eden Durmuş, sempozyumun Batman’a hayırlı olması temennisinde bulundu.
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